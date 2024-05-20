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Эзотерика

Россияне были безмерно счастливы, найдя свою собственность в Казахстане (видео)

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Пропавшие в России лошади
Лошади. Кадр из видео: polisia.kz

В Актюбинской области обнаружили 45 лошадей, принадлежащих россиянам. Граждане соседней страны искали свой скот с января этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 13-го мая участковый инспектор Айтекебийского района Актюбинской области Жанабек Кенжебаев во время обхода административного участка вблизи границы с Российской Федерацией заметил 45 лошадей, которые бесхозно паслись и не были таврированы.

Полицейский стал опрашивать жителей ближайших сел для поиска владельцев животных, но хозяев среди них не нашлось. В целях безопасности и недопущения пропажи скота Жанабек Кенжебаев своими силами загнал лошадей в загон одного из крестьянских хозяйств.

Во время поиска владельцев найденных животных он связался с правоохранительными органами Российской Федерации. Его российские коллеги подтвердили, что найденные лошади принадлежат восьми жителям села Косколь Оренбургской области, на основании заявлений которых правоохранительные органы России с января месяца текущего года проводили поиски пропавших животных.

15-го мая прибывшие в Актюбинскую область россияне предоставили участковому Айтекебийского РОП все подтверждающие документы и перегнали лошадей домой.

"При этом они были безмерно счастливы такому положительному исходу и выразили искреннюю благодарность майору полиции Жанабеку Кенжебаеву", - отметили в МВД.

Прошлым летом у жителя области Жетісу украли лошадей стоимостью 12 млн тенге. В апреле текущего года подозреваемого задержали и водворили в ИВС, а животных вернули законному владельцу, который, как отметили правоохранители, не терял надежды.

А в Карагандинской области табун из 31 лошади общей стоимостью около 12 млн тенге вернули фермеру стражи порядка. Животные находились на вольном выпасе и пропали. За две недели лошади прошли 80 километров и оказались на территории соседнего района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103464-rossiyane-byli-bezmerno-schastlivy-naydya-svoyu-sobstvennost-v-kazahstane-video/

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