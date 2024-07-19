Сколько этнических казахов вернулось на историческую родину с момента обретения независимости

В Министерстве труда и соцзащиты населения Казахстана сообщили новые данные об этнических казахах, которые возвращаются на историческую родину, передает NUR.KZ.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 137,1 тыс. этнических казахов.

По состоянию на 1 июля с начала 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8 758 человек.

Более половины кандасов (49,5%), прибывших в Казахстан в этом году являются выходцами из КНР, 34,7% - из Узбекистана, 5,9% - из Туркменистана, 5,3% - из Монголии, 3,3% - из России и 1,3% - из других стран мира.

Число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59%, несовершеннолетние граждане - 31,1% и пенсионеры - 9,9%.

17% из числа трудоспособных имеют высшее образование, 23,2% - среднее специальное образование, 55,2% - общее среднее образование и 4,6% не имеют образования.

"Для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области и область Абай. Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человек. По состоянию на 1 июля 2024 года в регионы расселения переселен 1891 кандас", - сообщили в министерстве.

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", для получения статуса в общем порядке и статуса на основании согласия местного исполнительного органа на присвоение статуса кандаса через загранучреждения РК:

автобиография (в произвольной форме); копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (при наличии), с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык (свидетельства о рождении, заграничный паспорт, удостоверение лица без гражданства или другие официальные документы специальных органов страны исхода этнических казахов подтверждающие национальность претендентов); копии документов, устанавливающих соответствие заявителя условиям.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов (за исключением автобиографии) возвращаются заявителю.