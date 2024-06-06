Пастбища на 5 млрд тенге вернули жителям Павлодарской области

По акту надзора прокуратуры района Аккулы Павлодарской области населению возвращены пастбища на 5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган региона.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Павлодарской области, проведенным анализом соблюдения земельного законодательства установлено 36 тысяч га неиспользуемых сельхозземель либо используемых с нарушением закона.

"В отдельных случаях пашни простаивали годами, а за пользователями пастбищ не зарегистрирован скот.

Порядка 24 тысяч га земель населенных пунктов были незаконно переданы в пользование хозяйствующих субъектов", - отметили в ведомстве.

По акту прокуратуры для уменьшения дефицита за неполный месяц населению возвращено свыше 4 тыс. га пастбищ кадастровой стоимостью 5 млрд тенге.

К целевому использованию приступило десять землепользователей.

"За проявленное бездействие руководитель территориального отдела земельных отношений наказан дисциплинарно", - добавили в надзорном органе.

Напомним, в феврале этого года главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ".

Документ направлен на совершенствование законодательства в области управления и использования пастбищ. Поправки внесли в 5 законодательных актов, в том числе Земельный, Лесной кодексы.

Первый блок поправок направлен на устранение дефицита пастбищных угодий для выпаса сельхозживотных личного подворья.

Вторым блоком обновлены требования по составлению и утверждению планов по управлению пастбищами и их использованию. ️

Третьим блоком усилены механизмы по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, а также по их обводнению.