Гнездо редкой птицы из Красной книги обнаружили в Казахстане (фото)

Сотрудники "Ертіс орманы" во время мониторинга фауны обнаружили гнездо краснокнижного беркута, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram природного резервата

По информации природного резервата "Ертіс орманы", сотрудникам отдела науки, информации и мониторинга удалось обнаружить гнездо беркута. Данный вид птиц занесен в Красную книгу Казахстана.

"Беркут - самый крупный представитель семейства ястребов. Размах крыльев беркута достигает 2,5 метров, а вес - 7 килограммов. Его силы хватит, чтобы убить взрослую овцу или теленка. Но на крупную добычу орел охотится редко, его меню состоит из зайцев и грызунов. Птица ведет оседлую жизнь. В резервате численность беркута в 2023 году составила 95 особей", - рассказали сотрудники резервата.

Сообщается, что сейчас на территории природного резервата обитает 50 видов птиц. Четыре из них занесены в Красную книгу Казахстан: беркут, балобан, филин, стрепет.

Ранее краснокнижного тяньшанского медведя удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя. Также представители Нацпарка "Чарын" в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовали видео противостояния двух горных козлов, которое попало в кадр фотоловушки.

В прошлом году в Таразе местные жители сняли на видео гуляющего рано утром по улицам города дикобраза, который находится под угрозой исчезновения.

Какими еще редкими экземплярами птиц удивит природа Казахстана, мы писали в отдельном материале, прочитать его можно по данной ссылке.