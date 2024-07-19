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Гнездо редкой птицы из Красной книги обнаружили в Казахстане (фото)

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Гнездо беркута
Гнездо беркута. Фото: instagram.com/ertisormany_2003

Сотрудники "Ертіс орманы" во время мониторинга фауны обнаружили гнездо краснокнижного беркута, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram природного резервата

По информации природного резервата "Ертіс орманы", сотрудникам отдела науки, информации и мониторинга удалось обнаружить гнездо беркута. Данный вид птиц занесен в Красную книгу Казахстана.

"Беркут - самый крупный представитель семейства ястребов. Размах крыльев беркута достигает 2,5 метров, а вес - 7 килограммов. Его силы хватит, чтобы убить взрослую овцу или теленка. Но на крупную добычу орел охотится редко, его меню состоит из зайцев и грызунов. Птица ведет оседлую жизнь. В резервате численность беркута в 2023 году составила 95 особей", - рассказали сотрудники резервата.

Сообщается, что сейчас на территории природного резервата обитает 50 видов птиц. Четыре из них занесены в Красную книгу Казахстан: беркут, балобан, филин, стрепет.

Ранее краснокнижного тяньшанского медведя удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя. Также представители Нацпарка "Чарын" в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовали видео противостояния двух горных козлов, которое попало в кадр фотоловушки.

В прошлом году в Таразе местные жители сняли на видео гуляющего рано утром по улицам города дикобраза, который находится под угрозой исчезновения.

Какими еще редкими экземплярами птиц удивит природа Казахстана, мы писали в отдельном материале, прочитать его можно по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136546-gnezdo-redkoy-pticy-iz-krasnoy-knigi-obnaruzhili-v-kazahstane-foto/

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