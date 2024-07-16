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Остановили поток: маму-утку с утятами спасли полицейские в Астане (видео)

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Спасенный утенок в патрульном авто
Один из спасенных утят в патрульном авто. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

Патрульные в столице остановили транспортный поток, чтобы спасти с дороги утку с выводком птенцов. Спасенных выпустили в Сарбулак, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, на пересечении проспекта Туран и улицы Кайыма Мухамедханова оказалась утка с птенцами.

Пернатых заметили сотрудники патрульной полиции. Абзалу Окен и Айбеку Байбатырову пришлось остановить транспортный поток, чтобы спасти утку с выводком.

Однако поймать утят было не просто – птенцы быстро разбегались на дороге. К спасательной операции подключился проходивший мимо мужчина, общими усилиями птенцов словили и поместили в патрульную автомашину. Утку с малышами полицейские отвезли и выпустили на водном канале Сарбулак, сообщает ведомство.

Это не первый случай спасения семейства уток в городе. На днях в социальных сетях распространилось видео, где по проспекту Сарайшык водитель остановил встречный поток машин из-за утки с птенцами, переходившими дорогу, отмечает полиция.

Полицейские просят водителей быть предельно внимательными на дорогах.

"Животные и птицы могут оказаться на дороге по различным причинам. В таких случая снизьте скорость и избегайте резких маневров. Убедитесь, что остановка безопасна для вас и других участников дорожного движения, после чего сообщите на канал 102", - отмечается в публикации.

Напомним, ранее в Кокшетау спасатели пришли на помощь вороне, застрявшей в столбе уличного освещения. Пернатую передали волонтерам.

А в области Жетiсу сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в канализационный люк.

До этого мы рассказали, что сразу в двух областях Казахстана развернули операции по спасению лошадей. Так, в ВКО спасатели вызволили троих жеребят, застрявших на островке посреди реки, а в Карагандинской области спасатели вытащили жеребенка, упавшего в грязевую яму.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135022-ostanovili-potok-mamu-utku-s-utyatami-spasli-policeyskie-v-astane-video/

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