Драку двух горных козлов сняла фотоловушка в Чарынском каньоне (видео)

Горные козлы. Кадр из видео: instagram.com/charyn___official

Представители Нацпарка "Чарын" в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовали видео противостояния двух горных козлов, которое попало в кадр фотоловушки.

На одном из размещенных видео можно заметить, как два горных козла осторожно подходят друг к другу, а затем встают на задние лапы и опускаются вниз, ударяя соперника рогами.

На другом – видно, что животных трое, но третий в кадре долго не находился.

Специалисты сообщили, что на видео – сибирские горные козлы.

Как сообщается на сайте Красной книги России, Сибирский горный козел является одним из самых больших видов горных парнокопытных. Крупное тело и острые рога делают его крайне опасным. Внешне вид похож на домашнее животное, но ведет себя агрессивно. Горный козел отличается высокой мускулистостью, скоростью бега и силой удара. Название вида – Capra sibirica.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021661-draku-dvuh-gornyh-kozlov-snyala-fotolovushka-v-charynskom-kanyone-video/