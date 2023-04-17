Гуляющее по городу краснокнижное животное сняли на видео в Таразе

Дикобраз. Иллюстративное фото: pexels.com

В Таразе местные жители сняли на видео гуляющего рано утром по улицам города дикобраза, который находится под угрозой исчезновения, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик с краснокнижным дикобразом появился в Instagram-паблике "В Таразе всегда солнечно". В описании к публикации говорится, что кадры были сняты в 04:00 в районе железнодорожного вокзала (перекресток улиц Байзак батыра и Желтоксан).

В комментариях пользователи соцсети обратились к согражданам и попросили не трогать животное.

"Уважаемые жители города, не трогайте его, пожалуйста, пусть живет", "Главное теперь, чтобы его не убили! Но это не простое животное, оно умеет защищаться", "Зачем публикуете такое видео? Его же дикари убьют! Завтра просто кто-то для прикола решит его поймать, поиздевается и все", "Пожалуйста, люди, не трогайте, не убивайте бедное животное", – пишут казахстанцы.

Добавим, что индийский дикобраз входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных Казахстана.

Согласно информации на сайте Красной книги РК, дикобраз – зверь оседлый и очень привязан к своим норам. В бесснежный период года активен лишь в темное время суток, зимой иногда кормится и днем. В зимнюю спячку не впадает, однако в это время года активность его снижается. Дикобраз размножается один раз в год, у них рождается 3-4 детеныша. Питается это животное наземными и подземными частями диких и культурных растений, а зимой его пища состоит из коры деревьев и кустарников.

Ранее очевидцы в Мангистауской области сняли на видео другое редкое для Казахстана животное – медоеда.

Также в Казахстане заработала горячая линия по ответственному обращению с животными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016977-gulyayuschee-po-gorodu-krasnoknizhnoe-zhivotnoe-snyali-na-video-v-taraze/