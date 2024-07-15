Проезд по двум улицам в центре Алматы закроют для ремонта

С завтрашнего дня в Алмалинском районе Алматы временно закроют проезд по нескольким улицам для проведения ремонтных работ на теплосетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

По данным ведомства, ограничения движения автотранспорта будут введены:

с 09:00 16 июля до 19:00 17 июля движение будет закрыто по улице Карасай батыра от улицы А. Шарипова до улицы Кожамкулова;

движение будет закрыто по улице Карасай батыра от улицы А. Шарипова до улицы Кожамкулова; с 09:00 17 июля до 16:00 18 июля движение будет ограничено по улице Наурызбай батыра от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра по одной полосе. Проезд будет открыт по оставшимся трем полосам.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", – объяснили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Алматинцам принесли извинения и попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Где в Алматы ограничено движение?

Кроме того, напомним, что на некоторых улицах в Алматы сохраняются ограничения из-за проведения ремонтных работ.

Так, с 5 июля по 15 сентября 2024 года закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября – от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

С 1 июля по 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

А с 29 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова – от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

При этом с 20 июня по 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

С 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.

Кроме того, с 8 июня по 15 сентября закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Еще из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекрыли движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения действуют до 15 сентября.

А с 17 июня по 17 августа в Медеуском районе Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова.