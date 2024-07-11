Все торговые площади нового терминала аэропорта заняли турецкие компании, заявили алматинские бизнесмены

Сегодня предприниматели аэропорта Алматы заявили на пресс-конференции о неправомерных действиях администрации. Пресс-служба аэропорта прокомментировала ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам собравшихся сегодня в Казахстанском пресс-клубе предпринимателей, администрация аэропорта Алматы своими действиями ущемляет права казахстанских бизнесменов.

Все коммерческие площади нового терминала, включая Duty Free, VIP-залы, бизнес-залы и кафе, оказались под контролем турецких компаний, заявляют алматинские бизнесмены. Настораживает их и то, что такой сценарий может повториться и со старым терминалом, где многие предприниматели работают с открытия воздушной гавани, отмечает бизнесвумен Айжан Бектибаева.

"Мы были уверены, что попадем в новый терминал, будем оказывать услуги нашим пассажирам. Но столкнулись с проведением нечестных тендеров. Мы платим огромные налоги, создаем рабочие места. Но мы столкнулись с иностранцами, которые нарушают наши права. Вся коммерция на сегодняшний день в руках стамбульских бизнесменов. На сегодняшний день в новом терминале нет ни одного казахстанского предпринимателя.

Я считаю, что тут ущемлены права граждан Казахстана. Это несправедливо. Мы призываем обратить внимание на аэропорт Алматы, в том числе нашу власть. Что касается ценовой политики, цены там в два раза выше и отличаются от старого терминала", - сообщила предпринимательница Айжан Бектибаева.

По словам юриста Ольги Брулевой, подход к тендерам у администрации аэропорта был формальным.

"Приведу в пример ИП Айжан Бектибаевой. Было отклонено четыре заявки на участие в тендере из-за неправильности прошитых документов. То есть данные документы даже не рассматривались, только потому что они неправильно прошиты", - отметила юрист.

Возмущена проведением тендеров и предпринимательница Мадина Баркытбаева.

"По словам и по конкретным действиям комиссии было видно, что решение уже есть. Смотрят наши документы и выявляют там ошибку. Я спрашиваю: "Что можно сделать, чтобы было все правильно?" Конкретного ответа не было. Я искренне возмущена. Беспорядком это даже не назовешь. Это противозаконно", - считает Мадина.

Собравшиеся считают, что с приходом иностранного инвестора госорганы отодвинули на второй план интересы казахстанских предпринимателей. Кроме того, они возмущены отсутствием коммуникации с президентом аэропорта.

"Мы требуем проведения честного расследования нечестных тендеров. Предлагаем создать независимую комиссию для проверки всех тендеров и условий работы в аэропорту. Мы обратились к нашему президенту и всем заинтересованным лицам: Генеральной прокуратуре, Антимонопольной службе, Комитету гражданской авиации, КНБ, Верховному суду, Лондонскому суду и к мажилису", - сообщила предпринимательница Айжан Бектибаева.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу международного аэропорта Алматы, где прокомментировали сложившуюся ситуацию.

"Часть помещений пассажирского терминала Международного аэропорта города Алматы, ранее принадлежавших физическим и юридическим лицам, решениями Турксибского районного суда города Алматы от 29 декабря 2022 года (Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда 20 сентября 2023 года) и Специализированного межрайонного экономического суда город Алматы от 28 апреля 2023 года (Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 19 июля 2023 года) возвращены в собственность государства и поступили в оперативное распоряжение Управления государственных активов города Алматы. Согласно судебным актам, бывшие собственники обязаны были передать данные помещения Управлению государственных активов города Алматы еще 20 июля и 21 сентября 2023 года. После этого срока нахождение каких-либо лиц в данных помещениях являлось незаконным", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Также в пресс-службе пояснили, что по результатам электронных торгов между АО "Международный аэропорт Алматы" и Управлением государственных активов города Алматы заключен договор о передаче государственного имущества в доверительное управление без права последующего выкупа сроком на 30 лет. В связи с этим с 14 мая 2024 года помещения, согласно акту приема-передачи объекта доверительного управления, переданы управлением государственных активов города Алматы аэропорту.

"В рамках действующего законодательства доверительный управляющий обязан осуществлять передачу помещений аэропорта в аренду в соответствии с Правилами доступа к оказанию услуг на территории аэропорта, утвержденными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 29 сентября 2020 года № 501. Согласно данным Правилам, передача помещений осуществляется на конкурсной основе. В конкурсе могут принять участие все физические и юридические лица, соответствующие установленным требованиям.

Однако АО "Международный аэропорт Алматы" не имеет возможности использовать принятые от Управления государственных активов города Алматы часть помещений пассажирского терминала Международного аэропорта города Алматы в силу незаконного нахождения там посторонних лиц", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также представители воздушной гавани добавили, что с сентября 2023 года по июнь 2024 года неизвестными лицами в указанных помещениях пассажирского терминала Международного аэропорта города Алматы, принадлежащих государству, осуществлялась предпринимательская деятельность.

Напомним, 1 июня состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса – они делились своими эмоциями после события.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. 25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе – Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.