Уроженец Кыргызстана заявил о попадании в "рабство" в Казахстане: история обрела неожиданное продолжение

Уроженец Кыргызстана заявил, что попал в трудовое рабство в Казахстане - ему помогли кыргызстанские дальнобойщики. Позже в МИД КР заявили, что это неправда, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Ранее стало известно об уроженце Кыргызстана Максате Усенбаеве, который заявил, что попал в рабство в Казахстане. Мужчина попросил помощи у властей КР. Ему удалось сбежать, после чего Усенбаева заметили кыргызстанские дальнобойщики, которые вывезли его в сторону села в Жамбылской области.

По словам мужчины, он родился в 1984 году в Иссык-Кульской области. В Казахстан приехал на заработки вместе с товарищем, оба попали в рабство.

Как рассказали позже в МИД КР, 21 июня в Генконсульство в Алматы пришло соответствующее обращение от кыргызстанца. Однако позже туда же обратился гражданин этой республики, заявив, что "спасенный" мужчина на самом деле является его родственником - И.М.Т. 1987 года рождения, уроженцем КР.

"Со слов родственника, "информация, опубликованная в социальных сетях, является недостоверной. И.М.Т. злоупотребляет спиртными напитками, не имеет постоянного места работы и вводит людей в заблуждение, представляя себя жертвой трудового рабства", - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

Эту же информацию подтвердил родной дядя И. М. Т. Поисками последнего сейчас занимаются Генконсульство и МВД Кыргызстана. При этом отмечается, что мать "попавшего в рабство" является гражданкой Казахстана и живет в Астане.