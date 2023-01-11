"Ситуация непростая": МИД о пропавших в Таиланде двух казахстанцах

Исламбек Казбеков. Кадр из видео: телеканал "Астана" / astanatv.kz

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах кабмина прокомментировал ситуацию с двумя пропавшими без вести казахстанцами, которые уехали на заработки за рубеж, передает NUR.KZ.

Смадияров подтвердил, что двое наших граждан попали в трудовое рабство в так называемом золотом треугольнике Юго-Восточной Азии.

"В конце декабря прошлого года они выходили на связь с нашим посольством в Таиланде. Их родители тоже обратились к нам с просьбой найти их.

Ситуация непростая: там нужно содействие не только госорганов, но и неправительственных организаций. Это не первый (подобный - прим. ред.) случай: там не только граждане Казахстана, а из разных стран. Поэтому вопрос требует комплексного решения", — отметил он.

Представитель министерства заверил, что вопрос находится на особом контроле посольства Казахстана в Таиланде.

"Консул разговаривал с этими ребятами. В этом году пока они не выходили на связь. Надеемся, что вопрос решится положительно", — заявил Смадияров.

Как ранее сказал представитель МИДа, для Казахстана это не первый подобный случай: не так давно еще одна наша гражданка попала в такую же ситуацию. Но власти помогли ей вернуться в Казахстан.

"Хотелось бы предупредить наших граждан: прежде чем выезжать за рубеж на работу, очень внимательно изучайте все контракты. Потому что это ваша личная ответственность, которая может выйти вам боком", — резюмировал Смадияров.

Ранее сообщалось, что 23-летний Жарас из Тараза и 25-летний Исламбек из Карагандинской области уехали на заработки в Дубай, а после пропали без вести. Казахстанцы не выходят на связь с конца декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004923-situatsiya-neprostaya-mid-o-propavshih-v-tailande-dvuh-kazahstantsah/