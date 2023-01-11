Уехали на заработки в Дубай: двое казахстанцев пропали при загадочных обстоятельствах

Исламбек Казбеков. Кадр из видео: телеканал "Астана" / astanatv.kz

Двое казахстанцев уехали на заработки в Дубай и пропали без вести. Предполагается, что парни могли пропасть за тысячи километров от ОАЭ - в зоне так называемого золотого треугольника.

Родители двух молодых казахстанцев вот уже две недели бьют тревогу: сыновья перестали выходить на связь, передает телеканал "Астана".

Одним из последних сообщений друзьям оказалась отметка с геолокацией из Мьянмы, выяснили корреспонденты. Предполагается, что казахстанцы могли пропасть в зоне "золотого треугольника" - месте, где производят наркотики.

Близкие пропавших переживают, что парни могли попасть в рабство.

Родители 25-летнего Исламбека Казбекова из Карагандинской области рассказали, что их сын в прошлом сентябре уехал в Дубай по турпутевке. Вскоре парень решил поменять свои планы и остаться в ОАЭ. Родители заявили, что парень якобы устроился переводчиком в одну из китайских компаний. Исламбек обещал выходить на связь каждые несколько дней. Однако вот уже две недели от него нет никаких вестей.

Сообщается, что получить хоть какие-то сведения о нем родители сумели через чаты наших соотечественников в Дубае.

"Мереке, его нет в Дубае". Я говорю: "Как нет? Вот ребята отправляют в чат, что они с одним мальчиком улетели в Таиланд". Мы вообще были в шоке. Что ему в Таиланде делать?" — рассказала мать пропавшего.

По словам родителей, с ними связалась новая знакомая сына в Дубае. Он якобы предупреждал ее о своем возможном исчезновении и проблемах.

Также корреспонденты сообщили, что на одном из порталов появилось письмо от имени Исламбека, в котором говорится о зоне производства наркотиков на границе трех азиатских стран.

"Мы прошли 10 постов, пока не прибыли в "Золотой треугольник". Я понял, с чем столкнулся, только когда приехал туда. Рядом со мной один казахстанский парень, два пакистанца и еще один человек. Нам сказали, что вначале мы будем переводчиками, а потом будем заниматься продажами. Говорили, что если мы не найдем нужных денег от продажи, то деньги сами заплатим. Также нам грозились, что если мы не сможем вернуть деньги, нас будут бить, порабощать, и мы окажемся за границей. Теперь попытаемся вернуться. Если я не буду выходить на связь, то знайте, что ситуация осложняется", — такое сообщение появилось в ленте портала Life09.kz, на него обратили внимание корреспонденты телеканала.

Благодаря соцсетям семья Исламбека отыскала родственников второго казахстанца, с которым они, предположительно, вместе уехали из ОАЭ - им оказался 23-летний Жарас из Тараза.

Жарас. Кадр из видео: Телеканал "Астана"

Выяснилось, что казахстанцы пропали одновременно.

Сообщается, что перед пропажей парни отправили друзьям сообщение с геолокацией откуда-то из Мьянмы, что в четырех тысячах километров от Дубая.

"Сын рассказывал, что у него проблемы с работой. 28 декабря мы говорили в последний раз. Тогда он сказал, что на днях приедет. Попросил прислать денег, когда будет в аэропорту. С тех пор от него не было вестей. После этого уже в январе со мной связалась мама Исламбека и мы начали совместные поиски", — рассказал журналистам отец пропавшего казахстанца Талгатбек Шарипов.

В миграционной службе Дубая помогать отказались, заявили родители. По их словам, сотрудники ведомства запросили копии паспортов пропавших, однако их не оказалось у обратившихся родственников.

На прошлой неделе они обратились в Министерство иностранных дел. Там, говорят, обращение приняли, но ситуацию на камеру не прокомментировали, добавили корреспонденты.

Редакция NUR.KZ обратилась в пресс-службу МИД РК за комментариями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004907-uehali-na-zarabotki-v-dubay-dvoe-kazahstantsev-propali-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah/