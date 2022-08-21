Казахстанка заявила о попадании в трудовое рабство в Лаосе: МВД возбудило уголовное дело

Анель Бермаганбетова. Фото: instagram.com/anel.bermaganbet

Казахстанка Анель Бермаганбетова на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором заявила о попадании в трудовое рабство в Лаосе. Заявление девушки прокомментировали в Министерстве внутренних дел Казахстана, об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

Как утверждает казахстанка, она отправилась работать в Лаос менеджером по работе с клиентами. Компания, с которой она договорилась о трудоустройстве, позиционировала себя как платформу для инвестиций. На практике, по словам Анель Бермаганбетовой, фирма оказалась мошеннической.

"На данный момент уже четвертый день в Лаосе, я закрылась в комнате одна, никого не впускаю, вчера пыталась поговорить со старшим китайцем о том, что я не буду работать на таких условиях, и о том, что могу возместить затраты за перелет и улететь домой. Он ответил: "Это тебе не то место, куда приезжают и уезжают, ты должна тут остаться на год", – написала казахстанка.

На пост девушки отреагировали в Министерстве внутренних дел.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека). Начато досудебное расследование.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

О данном происшествии уведомлено Министерство иностранных дел РК. Поддерживается контакт с братом потерпевшей. Кроме того, направлено письмо в департамент консульства РК", – сообщили в МВД Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984134-kazahstanka-zayavila-o-popadanii-v-trudovoe-rabstvo-v-laose-mvd-vozbudilo-ugolovnoe-delo/