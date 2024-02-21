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30 лет независимости Казахстана

"Купились на высокую зарплату": двух казахстанок вызволили из рабства в Таиланде

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Девушке завязали веревкой руки
Связанные руки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на сегодняшнем брифинге рассказал, что двух казахстанок недавно вызволили из рабства за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров рассказал о недавнем случае, произошедшем с гражданками Казахстана.

"В конце января на WhatsApp мессенджер нашего консула в Таиланде поступило сообщение, что одна наша гражданка находится в трудовом рабстве в "золотом" треугольнике. Она просила помочь вызволить ее оттуда. После определенных действий с местными властями выяснилось, что в рабстве находятся две наши гражданки. Мы приложили все усилия, в течение месяца проводили переговоры, они были вызволены и в данный момент они летят в Казахстан", – рассказал он.

При этом, по его словам, девушки знали о рисках попасть в рабство.

"Считали, что с ними этого не произойдет. Обвинять их в правовой неграмотности тоже неверно, потому что они с высшим образованием, знают несколько языков. Купились на объявление, что там будет высокая зарплата, поехали в Таиланд и оказались в такой ситуации", – пояснил Смадияров.

В целом он рекомендует казахстанцам при выезде в другую страну внимательно изучать контракты, все условия компании и обязанности.

"Это ваша судьба и ваша жизнь. Очень повезло, что мы их в целости и сохранности вызволили оттуда. За каждую из них требовали 10 тысяч долларов выкупа, но благодаря помощи наших дипломатов мы их вызволили без единой копейки", – заявил Айбек Смадияров.

Напомним, летом 2022 года из трудового рабства в Лаосе вызволили гражданку Казахстана. Как рассказала девушка, она отправилась работать в эту страну менеджером по работе с клиентами. Компания, с которой она договорилась о трудоустройстве, позиционировала себя как платформу для инвестиций. На практике фирма оказалась мошеннической.

В январе прошлого года двое казахстанцев уехали на заработки в Дубай, после чего родные потеряли с ними связь. Выяснилось, что оба попали в трудовое рабство в так называемом "золотом" треугольнике Юго-Восточной Азии.

К слову, "золотой" треугольник – это Мьянма, Лаос и Таиланд.

Официальный представитель МИД подробно рассказывал, как наши граждане обычно попадают в трудовое рабство. Также он сообщал, что к ним применяется физическое, психологическое насилие, а также ограничение в предоставлении пищи и другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062234-kupilis-na-vysokuyu-zarplatu-dvuh-kazahstanok-vyzvolili-iz-rabstva-v-tailande/

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