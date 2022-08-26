Оказавшуюся в трудовом рабстве в Лаосе казахстанку освободили

Анель Бермаганбетова. Фото: instagram.com/anel.bermaganbet

Оказавшуюся в трудовом рабстве в Лаосе казахстанку Анель Бермаганбетову освободили. Об этом рассказал брат девушки Канат Бермаганбетов в Instagram, . Информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили и в МИД Казахстана.

"Моя сестренка на свободе в надежных руках, ее встретил мой друг, они сейчас по дороге в Бангкок, вылетают из Чианграя.

Были задействованы очень большие силы: МИД Казахстана, МВД Казахстана, аппарат президента Казахстана. Потом на связь вышла международная полиция, Интерпол, посольство России в Лаосе, посольство Казахстана во Вьетнаме, консул вылетел в Лоас", - рассказал мужчина.

По его словам, девушку выгнали на улицу - в первый день она около 8 часов просидела там. Благо, местные ей выделили кровать и накормили.

Также мужчина рассказал, что Анель вызвали в полицию 25 августа и сообщили, что довезут до границы. Кроме того, она должна заплатить издержки в размере 5 тысяч долларов на криптовалютный кошелек.

В МИД Казахстана информацию об освобождении девушки подтвердили, но подробности озвучивать не стали.

Напомним, казахстанка Анель Бермаганбетова на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором заявила о попадании в трудовое рабство в Лаосе. В МИД сообщали, что ее безопасности ничего не угрожает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985037-okazavshuyusya-v-trudovom-rabstve-v-laose-kazahstanku-osvobodili/