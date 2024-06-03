Павлодарскую школьницу позвали в Лигу плюща

Школьницу из Павлодара пригласили учиться в американский вуз, входящий в Лигу плюща. Приемную комиссию заинтересовали результаты девушки на международных экзаменах, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, Адина Хайрушева начала готовиться к поступлению в зарубежные вузы с седьмого класса. Она учила английский, писала научные работы, заранее собирала портфолио, училась играть на фортепиано и участвовала в международных конкурсах.

Девушка сдала стандартизованный тест SAT для приема в вузы США на 1550 из 1600 баллов. Летом 2023 года получила за экзамен по английскому языку IELTS 8.0. Стоит отметить, что высший балл по данному экзамену - 9.0.

"Лидерские качества - неотъемлемая часть заявки. Я была министром департамента социальных дел в школе, это дало мне больше возможностей развить себя как организатора мероприятий", - рассказала Адина.

Школьница получила приглашение от Columbia University. Это один из старейших вузов в США, он входит в Лигу плюща. Также девушку пригласили учиться в итальянском University of Padua и малазийском Xiamen University с полными грантами.

Для справки: Лига плюща - это ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США.

Это название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания в этих университетах.

Вузы, входящие в лигу, отличаются высоким качеством образования. В их числе Брауновский университет, Гарвардский университет, Дартмутский колледж, Йельский университет, Колумбийский университет, Корнеллский университет, Пенсильванский университет, Принстонский университет.

В прошлом году стало известно, что школьница из Алматы поступила более чем в 20 университетов мира. В итоге девушка выбрала обучение в Stanford University в США, где учились основатели Google и Instagram.

Ранее школьник из Талдыкоргана стал обладателем гранта на обучение в Гарварде. Он выбрал факультет компьютерных наук. Поступить в один из самых престижных университетов мира юноше удалось благодаря высоким академическим достижениям, лидерским качествам и большой трудоспособности.