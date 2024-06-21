Павлодарец стремится превратить родной город в Токио

Коренной павлодарец Михаил Ерменков работает на государственной службе в области градостроительства и благоустройства. В своей работе он ориентируется на зарубежный опыт, передает Pavlodarnews.kz.

Михаил Ерменков начинал трудовой путь пять лет назад в городском отделе архитектуры. Сейчас он руководитель отдела планировки и застройки территорий в профильном управлении.

В юности хотел стать пожарным, но постепенно область градостроительства и благоустройства взяла верх.

"Вначале я занимался разработкой эскизных проектов по благоустройству парков и скверов. Из того, что я разрабатывал, реализованы пляжи на центральной набережной и Усолке, мини-скверы на Втором Павлодаре и на пересечении улиц Ломова и Академика Сатпаева, другие проекты. Конечно, в итоговом варианте они выглядят не совсем так, как я их задумывал, но часть моих идей все же осуществлена", - рассказал Михаил Ерменков.

В Павлодаре. Фото: pavlodarnews.kz

При проектировании он руководствуется стандартами комплексного развития территорий, а также логикой и целесообразностью.

"Взять, к примеру, парк на пересечении улиц Ломова и Академика Сатпаева. Несмотря на большую проходимость, территория там была практически запущена: не было ни скамеек, ни освещения. Место на оживленных магистральных улицах города должно быть облагорожено", - отметил Михаил Ерменков.

Архитектор признал нехватку рекреационных зон в Павлодаре, но, по его словам, говорить, что ничего не делается, тоже нельзя. Специалисты изучают опыт Астаны, Алматы, зарубежных стран. Так, в парке Гагарина появилась пешеходная улица.

Здание в Павлодаре. Фото: pavlodarnews.kz

"Москва ведь не сразу строилась, мы тоже потихоньку развиваемся. Я сам не любитель каменных джунглей, людям где-то нужно отдыхать. В этом плане мне нравится Токио - в японской столице сумели сохранить баланс между небоскребами и спокойными, расслабляющими зонами. Любой казахстанец неравнодушен к Алматы, там очень красивые парки", - поделился Михаил Ерменков.

Он уверен: правильное городское планирование, верные архитектурные решения делают жизнь людей лучше, и в этом у Павлодара хорошие перспективы.

Ранее стало известно, что в Павлодаре обновится еще одно место для прогулок, отдыха и развлечений горожан - будет проведена реновация Парка металлургов, площадь которого составляет более 11 га. Планируется строительство теннисного корта и футбольного поля.

А вот в центре Павлодара обнаружилось бездорожье вместо брусчатки. По словам жителей соседних домов, в целом прогулочная зона по улице Желтоксан выглядит заброшенной после того, как тротуар перекопали для ремонта коммуникаций.