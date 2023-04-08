Динара Калихан. Фото: из личного архива

Алматинская школьница поступила более чем в 20 университетов мира. А в 10 классе девочка создала детское кресло с датчиком для измерения температуры ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

18-летняя Динара Калихан – выпускница РФМШ Алматы. Школу она окончила в прошлом году, а в августе этого года девушка отправляется в США, штат Калифорния. Там она будет учиться в Stanford University, где учились основатели Google, Instagram, 31 президент США и так далее.

"Stanford – университет моей мечты. Я выбрала двойную специальность: экономика и Computer Science. Самое сложное было совмещать учебу в школе, экзамены для поступления, стартапы, спорт и музыку. В последние два года я спала по четыре часа в день.

И даже были случаи, когда мы собирались в 12 часов ночи, чтобы снять видео для проекта и отправить на конкурс – я являюсь победительницей более 10 конкурсов в сфере STEM (естественные науки, технология, инженерия и математика – прим. ред.) и вошла в Forbes 30 under 30 ("30 моложе 30", куда входят молодые новаторы, чьи идеи и проекты меняют представление о мире – прим. ред.)", – рассказывает Динара.

В свободное время она занимается спортом и играет на домбре и пианино, а также является обладательницей черного пояса по тхэквондо. К тому же, девушка имеет множество наград, полученных как за победы в научных челленджах, так и в спортивных соревнованиях.

Динара Калихан. Фото: из личного архива

В целом, Динара поступила в 20 университетов мира – в их числе King’s College London, University of California, Fordham University, Bentley University и другие. Все они располагаются в США, Англии, Канаде и Азии.

"В 10 классе я создала проект Smart Baby Seat. Это – детское кресло с датчиком, которое измеряет температуру ребенка и, если температура выше 37 градусов, то отправляет SMS родителям. Я получила 3 место на International scientific and practical conference. Но эта проблема была более актуальна в США, так как родители могли забыть своего ребенка в машине, из-за чего даже бывали смертельные случаи. Так как в нашей стране эта тема не была актуальной, я решила не продолжать этот проект", – говорит Динара.

Также девушка стала помогать и в обучении детей из малообеспеченных семей, проведя более 200 уроков по математике и программированию. Эта инициатива берет свое начало с пандемии, когда Динара увидела, что оценки ее братьев и сестер стали снижаться на дистанционном обучении. Оказав помощь близким родственникам, она решила не оставлять важное дело, направив усилия и на повышение знаний других школьников.

"Самая острая образовательная проблема, с которой я столкнулась, это то, что почти все курсы – платные. Чтобы решить эту проблему, я обратилась к школьному совету с предложением создать бесплатную платформу для вступительных экзаменов РФМШ. Я поставила перед собой задачу запустить платформу в виде Telegram-бота, хотя раньше никогда не работала с этим приложением.

Затем я записала 74 видеоурока и составила 740 заданий, каждое из которых было одобрено моими преподавателями и проверено на вновь поступивших учениках. В результате, FizmatPrep Bot имеет более 500 пользователей. В этом году мне даже посчастливилось лично познакомиться с некоторыми из них", – сообщила Динара.

Динара Калихан. Фото: из личного архива

Кроме того, она уделила внимание и социальным проектам, одним из них стал Table 99 – "Столик 99". Это проект по защите женщин и девушек от неприятного внимания в общественных местах.

"Объединяя бары и рестораны, кафе и другие заведения, мы оказываем быструю и, самое главное, бесплатную помощь тем, кто чрезвычайно в ней нуждается. Идея к нам пришла внезапно. Мы с подругой увидели видео, где рассказывали, что в Америке есть такой проект, где ты можешь заказать определенный коктейль и официанты поймут, что тебе нужна помощь. Но мы подумали, что это долго, и придумали кодовое слово "Столик 99", так как во многих заведениях нет столика 99.

Мы провели опрос среди более, чем ста девушек и он показал, что 92% опрошенных девушек хотя бы раз чувствовали себя стесненными в общественных местах, а 84% из них боятся выходить на улицу вечером, что доказывает общественную нужду в нашем проекте", – рассказала Динара.

Проект, говорит она, работает с помощью приложения, которое показывает ближайший маршрут к заведению – их можно узнать по специальным стикерам. На месте девушке нужно лишь сказать кодовое слово и она получит помощь.

"Сейчас в наш проект входит веб-сайт и приложение с более чем 1000 загрузок для IOS и Android. У нас есть более 100 волонтеров.

Все профессиональные шаги, которые я предпринимала с 2020 года, были мотивированы моей непоколебимой решимостью бороться с социальными проблемами. Все началось с волонтерства и превратилось в несколько успешных стартапов, направленных против образовательного неравенства и гендерного насилия", – заключила девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015836-almatinskaya-shkolnitsa-postupila-bolee-chem-v-20-universitetov-mira/