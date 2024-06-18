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Восемь новых профессиональных праздников появилось в Казахстане

Опубликовано:

Офисный работник
Сотрудник. Иллюстративное фото: dowell / Getty Images

Министерство труда и соцзащиты населения утвердило обновленный список профессиональных праздников в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА.

Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения от 11 июня 2024 года, перечень профессиональных праздников в Казахстане был изложен в новой редакции. Теперь в нем значатся 63 праздничные даты – ранее их было 55.

Так, в обновленном списке появились следующие праздники:

  • День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
  • День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
  • День работников метрологии – 20 мая;
  • День ветеринарного работника – 10 июля;
  • День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
  • День работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября;
  • День работников стандартизации – 14 октября;
  • День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119209-vosem-novyh-professionalnyh-prazdnikov-poyavilos-v-kazahstane/

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