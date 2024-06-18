Восемь новых профессиональных праздников появилось в Казахстане

Министерство труда и соцзащиты населения утвердило обновленный список профессиональных праздников в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА.

Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения от 11 июня 2024 года, перечень профессиональных праздников в Казахстане был изложен в новой редакции. Теперь в нем значатся 63 праздничные даты – ранее их было 55.

Так, в обновленном списке появились следующие праздники:

День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;

День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;

День работников метрологии – 20 мая;

День ветеринарного работника – 10 июля;

День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;

День работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября;

День работников стандартизации – 14 октября;

День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.