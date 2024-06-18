Восемь новых профессиональных праздников появилось в Казахстане
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Министерство труда и соцзащиты населения утвердило обновленный список профессиональных праздников в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА.
Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения от 11 июня 2024 года, перечень профессиональных праздников в Казахстане был изложен в новой редакции. Теперь в нем значатся 63 праздничные даты – ранее их было 55.
Так, в обновленном списке появились следующие праздники:
- День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
- День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
- День работников метрологии – 20 мая;
- День ветеринарного работника – 10 июля;
- День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
- День работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября;
- День работников стандартизации – 14 октября;
- День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119209-vosem-novyh-professionalnyh-prazdnikov-poyavilos-v-kazahstane/