Новое место притяжения появится в Павлодаре

В Павлодаре обновится еще одно место для прогулок, отдыха и развлечений горожан. Будет проведена реновация Парка металлургов, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщается в официальном аккаунте главы города Хасара Хабылбекова в Instagram, в этом году будет разработана совершенно новая концепция реновации Парка металлургов, площадь которого составляет более 11 га.

"Аким области Асаин Байханов поставил перед нами задачу сделать Парк металлургов одним из мест притяжения наших горожан", - пояснил градоначальник.

Акиму Павлодара показали возможные варианты реновации места отдыха горожан.

"В современном парке, как в парках Астаны и Алматы, где уже есть практика, можно два больших острова сделать с модулями. Может быть, амфитеатр предусмотреть. В одном случае остров надо наращивать, чтобы для двух жилых домов тоже была развита дворовая территория", - рассказали главе города о возможной концепции реновации парка.

Планируется развитие имеющихся мест отдыха, а также создание нескольких новых зон досуга горожан. Будут предусмотрены спортивные зоны и место для выгула собак. Предлагается поставить в парке теннисный корт, а также построить универсальное футбольное поле, которое зимой можно будет использовать как каток.

"Есть место, где скопление воды происходит. Его в концепции тоже можно использовать, как, допустим, искусственный водоем с водоустройством. Если мы здесь какую-то автономную циркуляцию сделаем на водоеме, мы таким образом всю лишнюю влагу забирать будем", - сообщили об еще одной идее организации парка.

По словам Хасара Хабылбекова, подготовленную документацию нужно будет согласовать с акимом Павлодарской области, а реновация Парка металлургов начнется в следующем году.

"Поручил в течение трех месяцев разработать соответствующую документацию, чтобы работы начать в следующем году", - отметил аким Павлодара.

Напомним, сейчас в Павлодаре полным ходом идет благоустройство главной достопримечательности города - центральной набережной Иртыша. К лету там должен начать работу дбассейн, а на пляж завезут свежий песок. Также в ремонте нуждался пирс на центральном пляже.

А в Алматы ожидается благоустройство Парка первого президента. Об этом весной сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с населением Бостандыкского района. Работы планируется завершить в августе 2024 года.