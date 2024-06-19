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Трогательную встречу родителей с пропавшим сыном сняли на видео в области Жетісу

Опубликовано:

Воссоединение семьи
Встреча семьи. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/

Полицейские нашли парня, без вести пропавшего в апреле этого года. Трогательное воссоединение семьи в области Жетісу попало на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 9 апреля родные обратились в полицию Ескельдинского района области Жетісу с заявлением о пропаже 20-летнего парня.

"18 июня было установлено местонахождение пропавшего молодого человека в Алматы. В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий он был благополучно передан родителям", - рассказал заместитель начальника Ескельдинского РОП Исатай Каинбаев.

Стражи порядка показали видео трогательной встречи родственников с пропавшим парнем, женщины не смогли сдержать слез.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120376-trogatelnuyu-vstrechu-roditeley-s-propavshim-synom-snyali-na-video-v-oblasti-zhet-su/

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