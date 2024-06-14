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"Как по свалке ходишь": павлодарцы недовольны сквером в центре города

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Сквер в центре Павлодара
В центре Павлодара. Фото: irbistv.kz

В центре Павлодара обнаружилось бездорожье вместо брусчатки. По словам местных жителей, в целом прогулочная зона по улице Желтоксан выглядит заброшенной, передает "Ирбис TV".

Дорогой по улице Желтоксан Тамара Шмыкова ходит много лет. Радовалась, когда ее благоустроили и превратили в сквер. А три года назад, говорит пенсионерка, красивую брусчатку разобрали и перекопали тротуар для ремонта коммуникаций.

"Думала, будет хоть чистота, порядок, нет уже. Вот июнь скоро кончится, такой беспорядок до сих пор. Раньше был тротуар, везде газончики, цветочки, все-таки центр города. Лавочки были аккуратные, освещение. Но сейчас не знаю, здесь как по свалке ходишь", - поделилась павлодарка.

Местные жители говорят, что не раз обращались в разные инстанции с просьбой привести сквер в порядок, но безрезультатно.

"Я не понимаю, почему руководство города этого не видит, и неужели не слышит, что люди этим недовольны?! Ну как это так тут пройдешь, то грязь, то лужи", - недоумевает женщина.

Дорога в сквере в Павлодаре
Дорога. Фото: irbistv.kz

"Я уже здесь год примерно хожу, на работу и домой, и, в принципе, ничего не меняется. Единственное, когда дождь, здесь жутко неудобно, все плывет", - жалуется другой житель Павлодара.

Также люди рассказали, что проблема не только в отсутствии тротуара. Например, некоторые скамейки неудобные и их можно унести с собой. В этом сквере многие боятся ходить по ночам, потому что часть освещения не работает.

Вопрос, когда вернут скверу ухоженный вид, журналисты задали чиновникам. Получить комментарии пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре до сих пор не восстановили новую баскетбольную площадку, которую перекопали почти год назад, чтобы устранить аварию на сетях. Жильцы близлежащих домов переживают за безопасность своих детей.

Также в Павлодаре на футбольном поле, установленном осенью прошлого года, уже разваливается забор. Ограждение не выдерживает ударов мяча. По словам местных жителей, в акимате о проблеме знают, но ничего не предпринимают.

Дорога в сквере
Сквер в Павлодаре. Фото: irbistv.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117328-kak-po-svalke-hodish-pavlodarcy-nedovolny-skverom-v-centre-goroda/

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