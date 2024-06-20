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Сносить дома, пострадавшие от паводков, начали в пригороде Уральска (видео)

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Снос домов близ Уральска
Снос домов близ Уральска. Кадр из видео: КТК

В пригороде Уральска под снос попадают почти 3 тыс. домов, которые оказались непригодными для жизни после паводков. Участки же перейдут в госсобственность, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что в Западном Казахстане паводок уничтожил около 3 тыс. дачных домов, где постоянно проживали люди. Им власти выдают новое жилье, а участки вместе с недвижимостью по закону переходят в собственность государства.

Сейчас, по информации корреспондентов, там начали отключать свет и газ, а затем снесут все постройки. Четыре дома уже начали демонтировать – строительный мусор сразу же вывозят на полигон.

В акимате заявили, что если обязать разбирать дома самих хозяев, то гарантии, что работы будут выполнены, нет. Поэтому все делается за счет бюджета. Точная стоимость пока еще высчитывается – она будет зависеть от квадратуры дома.

"Если мы не будем заходить, демонтировать, снос делать, тогда все дачные участки у нас превратятся в руины. Соответственно, там будет полный бардак, как вы понимаете. И если даже там, как говорится, люди, бомжи будут туда заходить и дом упадет, потому что эти дома уже признаны аварийными, то уже будет опасность для жизни людей", – отметил замакима Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

Источник: КТК

Напомним, 21 апреля под Уральском река Жайык (Урал) прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место происшествия прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали видео с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.

22 апреля уровень воды в реке Жайык близ Уральска превысил критическую отметку. По официальным данным, в Западно-Казахстанской области затопленными оказались более 13 тыс. дачных домов.

25 апреля уровень воды в реке Жайык на западе Казахстана начал постепенно снижаться. Сообщалось, что пик паводка в Уральске пройден. В городе начали демонтировать берегоукрепительные дамбы и земляные защитные сооружения, которые возводили для защиты от талых вод.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121318-snosit-doma-postradavshie-ot-pavodkov-nachali-v-prigorode-uralska-video/

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