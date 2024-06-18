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"По воле Всевышнего": глава МЧС заявил, что погибшие во время паводков люди не являются "жертвами паводков"

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Чингис Аринов
Чингис Аринов. Фото: Акорда

На брифинге в кабмине глава МЧС Чингиз Аринов заявил, что в Казахстане удалось избежать человеческих жертв при паводках, передает корреспондент NUR.KZ.

"Проведена большая работа. В итоге удалось избежать человеческих жертв – более 120 тысяч человек были эвакуированы. Все принятые меры позволили снизить ущерб от паводков – во многие дома, здания и сооружения вода не прошла", — заявил глава МЧС Чингис Аринов.

Журналисты на брифинге возразили, что во время паводков было несколько смертей – в Кульсары погибли отец с ребенком, в Акмолинской области трактор ушел под воду вместе с водителем.

"Я имею в виду, что напрямую из-за паводков не было жертв. (…) Это происходит ежедневно (трагические случаи – прим.авт.). Если бы мы все эти случаи считали, то можно и сейчас, которые происходят на Бухтарме случаи (утопления – прим.авт.) и другие, они же тоже из-за поднятия уровня воды – так статистику вести нельзя.

Мы говорим по зарубежному опыту – когда человек дома спит и его накрывает большая вода, и никто его не спасает, никто не приходит к нему на помощь. Мы об этом говорим. А когда людям заблаговременно говорят, что их эвакуируют, принимают соответствующие меры, но после этого они идут обратно, пытаются какие-то действия совершить и погибают — мы не можем все это охватить (в статистике – прим.авт.). Об этом речь", — ответил министр.

На вопрос о том, считают ли в министерстве, что вышеуказанные погибшие казахстанцы виноваты сами, глава МЧС ответил: "По воле Всевышнего".

Ранее на брифинге глава МЧС рассказал, какую среднюю зарплату получали спасатели в Казахстане по время паводков. Отмечалось, что выплаты менялись в зависимости от условий и графика работы.

Напомним, на прошлой неделе премьер Бектенов раскритиковал темпы строительства жилья для пострадавших от паводков. Он заявил, что в работе местных органов в некоторых регионах власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация.

Добавим также, что в мае стало известно о двух случаях гибели спасателей. В первом случае не стало старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части Атырау. Мужчина скончался по состоянию здоровья, у него остались две дочери и супруга.

В другом случае 23-летний сержант гражданской защиты умер во время откачки воды в Кульсары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2119512-po-vole-vsevyshnego-glava-mchs-zayavil-chto-pogibshie-vo-vremya-pavodkov-lyudi-ne-yavlyayutsya-zhertvami-pavodkov/

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