Аким Актау пригрозил судом мошенникам

Аким Актау Улугбек Тналиев пригрозил мошенникам, использующим его фотографию и имя, судебным разбирательством, а жителям региона порекомендовал не доверять фейковым аккаунтам, передает Lada.kz.

Как сообщает местное издание, в мессенджере WhatsApp и Telegram неизвестные стали вводить граждан в заблуждение, представляясь акимом Актау.

"Прошу вас не доверять подобным сообщениям и не переходить по сомнительным ссылкам. Также настоятельно рекомендую не реагировать на подобного рода сообщения и ничего не отправлять", - сообщил аким города Улугбек Тналиев.

Градоначальник также пригрозил мошенникам, использующим его фото и имя, судебным разбирательством, и призвал прекратить противоправные действия.

"Я запрещаю использовать мои фотографии, информацию, отправлять сообщения от моего имени в мошеннических схемах. В противном случае я буду вынужден подать заявление на защиту чести, достоинства и деловой репутации", - заявил Тналиев.

Ранее сообщалось, что некоторые граждане получили в WhatsApp сообщения якобы от акима ЗКО Наримана Турегалиева, которые содержали ссылку. Казахстанцев предупредили, что это - действия мошенников.

Также ранее появилась информация о рассылке сообщений с мошеннического аккаунта, выдающего себя за акима Қонаева Асхата Бердиханова.

Аким Рудного Виктор Ионенко также сообщал о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени с предупреждением о предстоящей проверке.

Глава Павлодарской области Асаин Байханов ранее также заявил, что его подчиненным писали неизвестные от его имени. Аким приложил скриншот переписки, в котором фигурировал некий куратор из КНБ, якобы приезжавший с проверкой.

Сообщения от мошенников рассылались и от имени акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. Он призвал граждан игнорировать подобного рода сообщения в мессенджере WhatsApp.

Ранее злоумышленники звонили и писали казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.

Сообщения некоторые казахстанцы получали и от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. В Высшей аудиторской палате предупредили, что эти действия совершаются интернет-мошенниками с подложных номеров.