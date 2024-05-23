"Депутаты переводят деньги ИГИЛ": аким Рудного выступил с заявлением

Аким Рудного Виктор Ионенко заявил о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени. Он обратился к гражданам с просьбой не верить ложной информации, передает NUR.KZ.

Об этом глава города рассказал в своем официальном аккаунте в Instagram.

"В мессенджере WhatsApp распространяется скриншот переписки между двумя контактами о предупреждении о предстоящей проверке в связи с тем, что депутаты "переводят деньги на ИГИЛ", - сообщил аким.

Чиновник указал, что один контакт оформлен с использованием его личных данных: фамилии, имени, отчества и фотографии, но с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован за ним и не используется им. Второй контакт - неустановленный номер телефона.

"Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми, прошу не поддаваться ложной информации", - предупредил градоначальник.

По информации на портале Egov, решением cуда Есильского района Астаны от 15 октября 2015 года организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, ИГИШ) включена в перечень организаций, официально запрещенных в Казахстане.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов заявил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурирует некий куратор из КНБ, якобы приезжавший с проверкой.

Также стало известно, что сообщения приходят гражданам якобы от имени главы Алматинской области Марата Султангазиева.

Акимы Мангистауской и Туркестанской областей Нурлан Ногаев и Дархан Сатыбалды рассказали, что и от их имени неизвестные тоже рассылают сообщения казахстанцам в популярном мессенджере.

Кроме того, поддельный аккаунт в WhatsApp рассылал сообщения якобы от имени акима Карагандинской области Ермаганбета Булекбаева с просьбой о перечислении финансовых средств.