Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Депутаты переводят деньги ИГИЛ": аким Рудного выступил с заявлением

Опубликовано:

Аким Рудного
Виктор Ионенко. Фото: gov.kz

Аким Рудного Виктор Ионенко заявил о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени. Он обратился к гражданам с просьбой не верить ложной информации, передает NUR.KZ.

Об этом глава города рассказал в своем официальном аккаунте в Instagram.

"В мессенджере WhatsApp распространяется скриншот переписки между двумя контактами о предупреждении о предстоящей проверке в связи с тем, что депутаты "переводят деньги на ИГИЛ", - сообщил аким.

Чиновник указал, что один контакт оформлен с использованием его личных данных: фамилии, имени, отчества и фотографии, но с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован за ним и не используется им. Второй контакт - неустановленный номер телефона.

"Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми, прошу не поддаваться ложной информации", - предупредил градоначальник.

По информации на портале Egov, решением cуда Есильского района Астаны от 15 октября 2015 года организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, ИГИШ) включена в перечень организаций, официально запрещенных в Казахстане.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов заявил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурирует некий куратор из КНБ, якобы приезжавший с проверкой.

Также стало известно, что сообщения приходят гражданам якобы от имени главы Алматинской области Марата Султангазиева.

Акимы Мангистауской и Туркестанской областей Нурлан Ногаев и Дархан Сатыбалды рассказали, что и от их имени неизвестные тоже рассылают сообщения казахстанцам в популярном мессенджере.

Кроме того, поддельный аккаунт в WhatsApp рассылал сообщения якобы от имени акима Карагандинской области Ермаганбета Булекбаева с просьбой о перечислении финансовых средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105550-deputaty-perevodyat-dengi-igil-akim-rudnogo-vystupil-s-zayavleniem/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.