"Закрепили куратора из КНБ": кто-то пишет от имени акима Байханова его подчиненным

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени, и призвал проявить бдительность, передает NUR.KZ.

В своем официальном аккаунте в Instagram глава региона обратился к местным жителям с просьбой быть острожными в личной переписке и телефонных звонках.

"В последние дни ряд моих подчиненных столкнулись со случаями, когда от моего имени и имени некоторых руководителей государственных органов создавались аккаунты в социальных сетях и с них направлялись сообщения другим людям", - говорится в посте.

Асаин Байханов напомнил о своих официальных аккаунтах в Instagram, Facebook и мессенджере Telegram.

"Хотелось бы обратить внимание, что все сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram я всегда отправляю со своего номера, не скрывая его. Поэтому в случае, если вы получили звонок или сообщение от моего имени, с аккаунта с моей фотографией, но при этом со скрытого номера, то в данном случае это мошенники", - предупредил аким Павлодарской области.

Также глава региона приложил скриншот такой переписки, в котором фигурирует сообщение о кураторе из КНБ, якобы приезжавшей с проверкой.

В феврале стало известно, что в Facebook появился аккаунт с названием Jomart-Tokayev и фотографией президента Казахстана. На этой странице мошенники проводили розыгрыши денежных призов. Обещая выслать "выигрыш" на карту, злоумышленники могли получить персональные данные пользователей и даже их деньги.

А недавно сообщалось, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф" якобы от полиции. При этом они угрожают, что в случае игнорирования сообщения будет возбуждено уголовное дело, а всем контактам пользователя будут разосланы SMS-сообщения с описанием "инцидента".