В Минсельхозе Казахстана заявили о риске залета саранчи из России

В Казахстане перечислили зоны повышенного риска залета саранчи из России, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства.

На сайте Минсельхоза опубликована информация об очередном заседании центрального оперштаба по борьбе с саранчой. В зоне повышенного риска залета саранчи с приграничных территорий России находятся Айтекебийский район Актюбинской области, а также Житикаринский и Денисовский районы Костанайской области, где проходят пути стадной миграции.

Сообщается, что штаб-квартиру регионального центра управления по борьбе с саранчой Актюбинской области решено перенести в Айтекебийский район.

"Для оперативной обработки залетной саранчи в Джангельдинском и Камыстинском районах Костанайской области работает 21 единица техники. При увеличении численности саранчи есть готовность перекинуть дополнительную технику.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, с российским отраслевым ведомством отрабатываются совместные меры противодействия. Наряду с этим проводятся обследования на границах с Китаем и Узбекистаном", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на 18 июня мероприятия против стадных саранчовых проведены на площади 1,3 млн гектаров или 51,7% от прогнозируемой. Химическая обработка против итальянского пруса проведена на площади 920,6 тыс. гектаров (44,5% от прогноза).

На прошлой неделе в Минсельхозе сообщили, насколько Казахстан готов к летнему нашествию саранчи. Ранее сообщалось, что в Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля. В шести районах региона провели химическую обработку от насекомых на выделенные из бюджета деньги.

На нашествие саранчи жаловались и фермеры Туркестанской области. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумагарин заявил, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году".

А позже стало известно, что насекомые атаковали поля и в Костанайской области. Местные власти заявили, что обработают от саранчи порядка 775 тыс. гектаров. Также на саранчу пожаловались и жители области Абай. Ранее, в мае, о нашествии саранчи специалисты предупреждали и жителей Атырауской области.

При этом масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Наибольшее распространение стадных саранчовых, согласно прогнозу, ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

Добавим, что в мае этого года в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями - дроны.