Масштабное нашествие саранчи прогнозируют в Казахстане в 2024 году

В правительстве обсудили ситуацию с подготовительными работами по предотвращению распространения саранчи в 2024 году, передает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Как сообщили в правительстве, по данным Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых.

"Последний раз рост кривой динамики пришелся на 2014 год, после чего область распространения вредителей начала неуклонно сокращаться, а с 2021 года опять устремилась вверх. В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га, что в 1,5 раза выше 2023 года (1,6 млн га). При этом наибольшее распространение стадных саранчовых ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях", – говорится в сообщении.

Между тем, по данным вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека, на выделенные в 2024 году средства в размере 4,2 млрд тенге можно будет обработать лишь половину от прогнозируемого объема. Увеличение прогнозируемого объема площади распространения саранчовых вредителей также потребует большего количества специальной опрыскивающей техники. С учетом имеющихся запасов пестицидов необходимо выделить дополнительные средства.

"Подготовку к борьбе с распространением саранчи надо начинать сейчас, чтобы весной уже не было поздно. Министерству сельского хозяйства необходимо обеспечить качественную подготовку к проведению защитных мероприятий против саранчовых, включая своевременное проведение госзакупок. А Министерству финансов и акиматам – выделить дополнительные финансовые средства для организации защитных мероприятий", – подытожил Серик Жумангарин.

Напомним, в начале июня полчища саранчи заполонили пастбища в Актюбинской области. Местные жители побоялись, что насекомые могут уничтожить всю траву.

В Костанайской области саранча атаковала сразу несколько районов. Депутат Айдарбек Ходжаназаров, комментируя эту ситуацию, заявил, что умалчивать проблему стало визитной карточкой Минсельхоза.

На его критику ответил экс-глава МСХ Ербол Карашукеев.

"Мы тоже поехали, все показали, это 500 га. Мы показали всю информацию, выступил тот же хозяин этих площадей. Там нет речи о 12, 20 тысячах га. 500 га пострадало. Мы вовремя это все пресекли, провели всю необходимую работу. Здесь, наверное, не стоит огульно обвинять", – сказал Карашукеев.

В июле в Комитете госинспекции в агрокомплексе МСХ сообщили, что распространение стадных саранчовых вредителей на территории Казахстана в этом году прогнозируется в районе 1,5 млн га.