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Еще одно бедствие прогнозируют в Атырауской области после паводков

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Атырауская область
Атырауская область. Иллюстративное фото: gov.kz

В Атырауской области ожидается нашествие саранчи. Специалисты предупреждают, что в этом году насекомых будет в три раза больше, чем в прошлом, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в регионе есть природные очаги двух видов саранчи – азиатской и итальянской.

Власти региона заявили, что планируют обработать химикатами больше 86 тысяч гектаров. Уничтожать будут насекомых в Курмангазинском, Исатайском, Кызылкогинском, Индерском районах.

В прошлом году, говорят в регионе, прожорливые налетчики заразили 28 тысяч гектаров. А в этом году площадь увеличилась втрое.

На помощь Атырауской области приедут специалисты из Уральска и Алматы. Они будут распылять химикаты и на земле, и с воздуха.

"Общую химическую обработку проводят не сразу, как вылетает саранча. Мы ждем, когда она достигнет второй-третьей возрастной стадии, когда пойдет волна. По нашим ожиданиям это будет в третьей декаде мая. В этом году саранчи в три раза больше, чем в прошлом", - сообщила руководитель Атырауской областной территориальной инспекции МСХ РК Абила Казиева.

Источник: КТК

Напомним, в апреле прошлого года правительство выделило 3,8 млрд тенге на борьбу с саранчой.

Несмотря на это, летом прошлого года полчища саранчи заполонили пастбища в Актюбинской области. Местные жители боялись, что насекомые могут уничтожить всю траву.

От нашествия саранчи пострадала и Костанайская область - насекомые атаковали сразу несколько районов. Депутат Айдарбек Ходжаназаров, комментируя эту ситуацию, заявил, что умалчивать проблему стало визитной карточкой Минсельхоза.

В сентябре в правительстве заявляли, что в 2024 году в Казахстане ожидается масштабное нашествие саранчи. Наибольшее распространение стадных саранчовых прогнозировали в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской и Жамбылской областях.

Добавим, что, согласно информации в "Вестнике науки" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, наиболее серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики Казахстана представляют ныне три вида стадной саранчи – азиатская, мароккская и итальянская саранча. Их относят к категории особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных растений.

Учитывая высокий риск от саранчи, все виды фитосанитарного мониторинга и все необходимые химические обработки заселенных территорий с численностью выше экономического порога вредоносности (ЭПВ) финансируются из средств государственного бюджета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2101358-eshche-odno-bedstvie-prognoziruyut-v-atyrauskoy-oblasti-posle-pavodkov/

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