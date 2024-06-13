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Ковром покрывает степь: еще один регион Казахстана атаковала саранча

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Стая саранчи на земле
Саранча. Иллюстративное фото: wrangel / Getty Images

Нашествие саранчи вслед за западом и югом началось и на востоке Казахстана - от насекомых страдает область Абай, передает сайт телеканала КТК.

Особенно сложная ситуация в Аксуатском районе, где вредители заполонили пастбища и сенокосные поля. Насекомые уже охватили внушительную территорию – почти 7 тысяч гектаров.

Местные жители боятся, что расплодившаяся саранча помешает заготовить корм на зиму для скота. На кадрах, которые сняли жители, видно, как крылатые насекомые ковром покрывают степь.

К обработке полей привлекли специалистов из Шымкента. В ближайшее время в регионе обработают 2 тыс. гектаров.

"В районе саранча нанесла вред на площади 6900 гектаров. Химическая обработка против итальянской саранчи ведется на 1500 гектарах сельскохозяйственных угодий Кумкольского сельского округа. Также обрабатывают пастбища в Ойшиликском сельском округе", - сообщил начальник отдела сельского хозяйства Аксуатского района Бейбит Сербатыров.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля. В шести районах региона провели химическую обработку от насекомых на выделенные из бюджета деньги.

На нашествие саранчи жаловались и фермеры Туркестанской области. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумагарин заявил, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году".

А позже стало известно, что насекомые атаковали поля и в Костанайской области. Местные власти заявили, что обработают от саранчи порядка 775 тыс. гектаров.

Ранее в мая о нашествии саранчи специалисты предупреждали и жителей Атырауской области.

При этом масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Наибольшее распространение стадных саранчовых, согласно прогнозу, ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

Добавим, что в мае этого года в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями - дроны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2116569-kovrom-pokryvaet-step-eshche-odin-region-kazahstana-atakovala-sarancha-video/

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