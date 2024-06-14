Насколько Казахстан готов к летнему нашествию саранчи, рассказали в Минсельхозе

Стало известно, в каких регионах ожидается наибольшее нашествие саранчи и какие территории страны уже обработаны от вредителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Минсельхоз РК.

В Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК пояснили, что в 2024 году на территории страны прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га.

Наибольшее распространение ожидается в:

Актюбинской области - 784,4 тыс. га, или 30,9%;

Костанайской области - 775,6 тыс. га, или 30,5%;

Туркестанской области - 271,6 тыс. га, или 10,7%.

Для борьбы со стадными саранчовыми из республиканского бюджета выделено 4,2 млрд тенге, также 3,9 млрд тенге дополнительно выделено из резерва правительства РК. Закуплен необходимый объем препаратов.

"В проведении химических обработок будет задействовано 427 единиц специальной опрыскивающей техники. 289 наземных вентиляторных и штанговых опрыскивателя, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 судов сверхлегкой авиации, 36 самолетов, две беспилотные авиационные системы, также восемь ранцевых опрыскивателей", - пояснили в Комитете.

Для координации работы во всех регионах созданы оперативные штабы, возглавляемые заместителями акимов областей.

По состоянию на 14 июня, в Туркестанской области проводятся защитные мероприятия против мароккской саранчи. Прогнозировалось распространение на 271,575 тыс. га, фактически обработано - 339,7 тыс. га.

Проводится зачистка вновь выявленных дополнительных очагов, задействовано 53 наземных опрыскивателя и 2 самолета.

В Жамбылской области защитные мероприятия против мароккской саранчи полностью завершены, обработано 9,8 тыс. га или 100% от прогнозируемого объема.

Кроме того, проводятся химические обработки против итальянского пруса в области Абай (18,0 тыс. га), Актюбинской (373,08 тыс. га), Алматинской (20,49 тыс. га), Атырауской (45,2 тыс. га), Восточно-Казахстанской (2,7 тыс. га), Жамбылской (61,13 тыс. га), Жетiсу (31,74 тыс. га), Западно-Казахстанской (75,87 тыс. га), Костанайской (120,185 тыс. га) областях.

В Кызылординской области обработано 8,1 тыс. га или 100% территории, подлежащей обработке.

Химобработка против итальянского пруса в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау начнется по мере выявления площадей, подлежащих обработке.

Кроме того, проводятся химические обработки против азиатской саранчи в областях Абай, Жетiсу, а также в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

На сегодняшний день в обработках против азиатской саранчи задействовано пять наземных опрыскивателей, семь авиа и один газогенератор.

"Постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. В целях недопущения миграции саранчовых на сопредельные территории составляются планы совместных с соседними государствами мониторинговых работ.

Проведены совместные обследования со специалистами из Узбекистана, ведутся обследования с коллегами из России", - отмечают в Комитете.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля. В шести районах региона провели химическую обработку от насекомых на выделенные из бюджета деньги.

На нашествие саранчи жаловались и фермеры Туркестанской области. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумагарин заявил, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году".

А позже стало известно, что насекомые атаковали поля и в Костанайской области. Местные власти заявили, что обработают от саранчи порядка 775 тыс. гектаров.

Также на саранчу пожаловались и жители области Абай.

Ранее, в мае, о нашествии саранчи специалисты предупреждали и жителей Атырауской области.

При этом масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Наибольшее распространение стадных саранчовых, согласно прогнозу, ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

Добавим, что в мае этого года в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями - дроны.