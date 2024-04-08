Новые праздники могут появиться в Казахстане
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Новые профессиональные праздники могут появиться в Казахстане. Проект постановления вынесен на публичное обсуждение, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Согласно проекту постановления "Об утверждении перечня профессиональных праздников", Министерство труда и соцзащиты предлагает добавить в перечень следующие праздники:
- День работников в сфере оказания государственных услуг — 7 апреля;
- День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства — 16 апреля;
- День работника метрологии — 20 мая;
- День ветеринарного работника —10 июля;
- День работника охотничьего хозяйства — первая суббота сентября;
- День работников высшего образования Республики Казахстан — 1 октября;
- День работника стандартизации — 14 октября;
- День органов антикоррупционной службы — 18 ноября;
Публичное обсуждение проекта продлится до 22 апреля.
Напомним, 1 февраля в Казахстане впервые отмечают новый профессиональный праздник, утвержденный в ноябре прошлого года - День работников гражданской авиации.
В 2023 году также впервые была утверждена дата празднования Дня учителя в Казахстане. Теперь педагоги будут отмечать свой профессиональный праздник 5 октября.
Отметим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.
Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.
Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.
Национальный праздник в Казахстане один — это День республики, который празднуют 25 октября.
Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
К государственным праздникам относятся:
- Новый год - 1-2 января;
- Международный женский день - 8 марта;
- Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
- День защитника Отечества - 7 мая;
- День Победы - 9 мая;
- День Столицы - 6 июля;
- День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
- День Независимости – 16 декабря.
Профессиональные и иные праздники — праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.
При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080970-novye-prazdniki-mogut-poyavitsya-v-kazahstane/