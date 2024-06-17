"Был бы у меня такой зять": полицейский познакомился с невестой, допрашивая будущую тещу

В Туркестанской области полицейский пришел с допросом к потерпевшей в ДТП и так познакомился с будущей тещей, а потом и со своей невестой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, дознаватель Асылхан Алибай пришел узнать о состоянии пострадавшей в ДТП. Он не знал, что допрашивал мать своей будущей супруги.

После разговора женщина, восхищаясь целеустремленностью и ответственностью молодого полицейского, сказала своей дочери Тойсулу: "Если бы у меня был такой зять…"

При этом полицейский Асылхан сразу заметил девушку, которая находилась с матерью в больнице. Молодые люди понравились друг другу.

Асылхан помог Тойсулу осуществить свою мечту о поступлении в органы внутренних дел. Поддерживая друг друга, они вместе добились результатов.

Знакомство, которое началось при такой непростой ситуации, благополучно завершилось свадьбой в мае этого года.

"Сегодня мы вместе и дома, и на службе. Кажется, супругам легче работать в одной сфере. Мы хорошо понимаем работу друг друга. Вставать рано утром, выезжать на вызовы в любое время суток, ходить вместе на собрания и строевые сборы - это общее дело. Надеемся достойно служить и с честью выйти на пенсию, стать многодетной семьей полицейских", - рассказали молодожены.

Асылхан Алибай и Тойсулу Нартай. Фото: polisia.kz

Выпускник Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова Асылхан Алибай начал свою трудовую деятельность в 2021 году с должности дознавателя Мактааральского районного отдела полиции. Сегодня он продолжает службу в отделе полиции Сауранского района.

Его спутница жизни Тойсулу Нартай с 2023 года работает в Сауранском РОП в должности участкового инспектора полиции.

По словам Асылхана, выбор профессии, получение образования и повышение квалификации - в этом большая заслуга родителей. Он рассказал, что нет мечты больше, чем оправдать доверие родителей и получить благодарность народа. Также молодой дознаватель подчеркнул, что не жалеет о выборе столь ответственной профессии.

"Лейтенант полиции Тойсулу круглосуточно обеспечивает соблюдение порядка на своей административной территории. Хоть и молодая, но пользуется авторитетом и уважением среди своих коллег", - отметили в МВД.

Девушка активно участвует в общественных мероприятиях. В текущем году она завоевала титул "Мисс Полиция-2024".

Семья и родные всегда готовы поддержать двух молодых людей в их становлении на службе. Супруги-полицейские искренне рады, что их судьба и служба тесно переплетены.

Ранее сообщалось о других семейных парах, которые вместе занимаются общим делом. Так, в Алматинской области около двух миллионов тюльпанов в начале весны вырастили супруги Канат и Жаухар Балтабаевы. У пары четыре теплицы, в которые они посадили около 50 сортов цветов.

А казахстанцы Амина и Андрей познакомились в Алматы на съемках фильма, где они играли влюбленную пару студентов. Молодые люди и в реальной жизни стали встречаться, и вскоре парень сделал девушке предложение. Сейчас Амина и Андрей растят двоих детей.