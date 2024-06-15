Курбан айт: сколько стоит барашек в Алматы к празднику и как идет продажа
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От 45 тысяч тенге начинаются цены на баранов на одном из популярных алматинских рынков. Многие горожане заранее забронировали себе жертвенное животное, передает корреспондент NUR.KZ.
У всех торговцев на рынке цена на барана примерно одинаковая. В среднем она составляет от 45 до 60 тысяч тенге за тушу. Стоимость зависит от возраста животного и веса. Но, как правило, быстро разбирают тех, что пожирнее, так сказать, посолиднее, говорит Закира. Женщина продажей баранов на этом рынке занимается 20 лет.
"Барашки все местные, привозим из Алматинской области. Мы знаем, как правильно выбрать. Все животные у нас здоровые, крепкие, ничем не болеют. Вот такой полуторагодовалый барашек стоит 55 тысяч тенге, он весит 21 кг.
Двухгодовалый стоит 60 тысяч тенге, но здесь уже 25 кг веса. Цена с приближением Курбан айта не изменилась. Многие говорят, что мы поднимаем цену, но нет. Наши постоянные клиенты все отмечают, что цена у нас сейчас такая же, как и в обычные дни", - говорит Закира.
Не изменились цены и в сравнении с прошлым годом, отмечает Закира. Сейчас покупателей на рынке немного, но, когда начнется Курбан айт, рынок будет заполнен, говорит предпринимательница.
"За несколько дней до Курбан айта многие уже приехали и забронировали барашка. На некоторых стоят метки. Буква "Р" на спине барана значит, что покупателя зовут Рахат, а "АН" - Анар.
Эти покупатели заранее приехали и сами выбрали. Но многие постоянные клиенты доверяют мне, пишут или звонят, просят самой выбрать и оставить для них. Сегодня сообщения каждые полчаса приходят", - рассказывает Закира.
В двух загонах у Закиры около 200 баранов. Женщина не сомневается, что на Курбан айт продаст их всех. Уверен в этом и ее коллега Канат. В его загонах около 300 голов. Сегодня за пару часов работы забронировали уже порядка 20 баранов.
"Цены по всему рынку одинаковые. Сейчас килограмм баранины стоит 2500 тенге. От этого все и отталкиваются. Небольшого полугодовалого барана продаем за 45 тысяч.
Крупных - подороже. Двухлетка, например, 65-70 тысяч тенге стоит. Есть и "элита". Барашек весом 52 кг, он стоит 100 тысяч тенге", - рассказывает Канат.
Здесь же, на рынке, работают и резчики баранов. И услуги стоят от трех до семи тысяч тенге за тушу. Цены зависят от опыта резчика. "Есть практиканты, а есть профессионалы", - говорят продавцы. Немало и тех, кто грузит живого барашка в багажник машины.
"Купили хорошего барашка за 55 тысяч тенге. Как и положено, на Курбан айт поделим тушу на равные части. Отдадим нуждающимся и родственникам. Цены нормальные, подорожания я не заметила", - отметила покупательница Раушан.
Напомним, ранее представители ДУМК сообщили о переносе праздника Курбан айт с 17 на 16 июня. Таким образом, понедельник будет рабочим днем, а не выходным, как предполагалось ранее.
В Минтруда объяснили, почему праздник перенесли - там напомнили, что религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет.
Также ранее в Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117637-kurban-ayt-skolko-stoit-barashek-v-almaty-k-prazdniku-i-kak-idet-prodazha/