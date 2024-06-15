Курбан айт: сколько стоит барашек в Алматы к празднику и как идет продажа

От 45 тысяч тенге начинаются цены на баранов на одном из популярных алматинских рынков. Многие горожане заранее забронировали себе жертвенное животное, передает корреспондент NUR.KZ.

У всех торговцев на рынке цена на барана примерно одинаковая. В среднем она составляет от 45 до 60 тысяч тенге за тушу. Стоимость зависит от возраста животного и веса. Но, как правило, быстро разбирают тех, что пожирнее, так сказать, посолиднее, говорит Закира. Женщина продажей баранов на этом рынке занимается 20 лет.

Закира. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Барашки все местные, привозим из Алматинской области. Мы знаем, как правильно выбрать. Все животные у нас здоровые, крепкие, ничем не болеют. Вот такой полуторагодовалый барашек стоит 55 тысяч тенге, он весит 21 кг.

Закира. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Двухгодовалый стоит 60 тысяч тенге, но здесь уже 25 кг веса. Цена с приближением Курбан айта не изменилась. Многие говорят, что мы поднимаем цену, но нет. Наши постоянные клиенты все отмечают, что цена у нас сейчас такая же, как и в обычные дни", - говорит Закира.

Не изменились цены и в сравнении с прошлым годом, отмечает Закира. Сейчас покупателей на рынке немного, но, когда начнется Курбан айт, рынок будет заполнен, говорит предпринимательница.

Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"За несколько дней до Курбан айта многие уже приехали и забронировали барашка. На некоторых стоят метки. Буква "Р" на спине барана значит, что покупателя зовут Рахат, а "АН" - Анар.

Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Эти покупатели заранее приехали и сами выбрали. Но многие постоянные клиенты доверяют мне, пишут или звонят, просят самой выбрать и оставить для них. Сегодня сообщения каждые полчаса приходят", - рассказывает Закира.

В двух загонах у Закиры около 200 баранов. Женщина не сомневается, что на Курбан айт продаст их всех. Уверен в этом и ее коллега Канат. В его загонах около 300 голов. Сегодня за пару часов работы забронировали уже порядка 20 баранов.

Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Цены по всему рынку одинаковые. Сейчас килограмм баранины стоит 2500 тенге. От этого все и отталкиваются. Небольшого полугодовалого барана продаем за 45 тысяч.

Крупных - подороже. Двухлетка, например, 65-70 тысяч тенге стоит. Есть и "элита". Барашек весом 52 кг, он стоит 100 тысяч тенге", - рассказывает Канат.

Продавец и жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Здесь же, на рынке, работают и резчики баранов. И услуги стоят от трех до семи тысяч тенге за тушу. Цены зависят от опыта резчика. "Есть практиканты, а есть профессионалы", - говорят продавцы. Немало и тех, кто грузит живого барашка в багажник машины.

Жертвенное животное к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Купили хорошего барашка за 55 тысяч тенге. Как и положено, на Курбан айт поделим тушу на равные части. Отдадим нуждающимся и родственникам. Цены нормальные, подорожания я не заметила", - отметила покупательница Раушан.

Жертвенные животные к Курбан айту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, ранее представители ДУМК сообщили о переносе праздника Курбан айт с 17 на 16 июня. Таким образом, понедельник будет рабочим днем, а не выходным, как предполагалось ранее.

В Минтруда объяснили, почему праздник перенесли - там напомнили, что религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет.

Также ранее в Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт.