Новый праздник может появиться в Казахстане
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Правительство Казахстана подготовило постановление о введении нового праздника в стране – Национального дня книги. Документ размещен на портале "Открытых НПА", передает NUR.KZ.
Как указано в проекте постановления, в Казахстане хотят добавить еще один праздник в перечень праздничных дат.
Так, предлагается 23 апреля сделать Национальным днем книги.
Документ находится на публичном обсуждении до 22 мая.
"Проект разработан для включения праздника "День национальной книги" в перечень праздничных дат в Республике Казахстан в целях формирования в обществе высокой культуры чтения", – говорится в пояснительной записке.
При этом в начале апреля сообщалось, что в Казахстане могут появиться еще 8 профессиональных праздников – среди них День ветеринарного работника и День органов антикоррупционной службы.
Отметим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.
Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.
Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
Профессиональные и иные праздники — праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан. При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097002-novyy-prazdnik-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/