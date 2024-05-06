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Новый праздник может появиться в Казахстане

Опубликовано:

Книги на полках
Книги. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Казахстана подготовило постановление о введении нового праздника в стране – Национального дня книги. Документ размещен на портале "Открытых НПА", передает NUR.KZ.

Как указано в проекте постановления, в Казахстане хотят добавить еще один праздник в перечень праздничных дат.

Так, предлагается 23 апреля сделать Национальным днем книги.

Документ находится на публичном обсуждении до 22 мая.

"Проект разработан для включения праздника "День национальной книги" в перечень праздничных дат в Республике Казахстан в целях формирования в обществе высокой культуры чтения", – говорится в пояснительной записке.

При этом в начале апреля сообщалось, что в Казахстане могут появиться еще 8 профессиональных праздников – среди них День ветеринарного работника и День органов антикоррупционной службы.

Отметим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники — праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан. При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097002-novyy-prazdnik-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/

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