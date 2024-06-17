Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В аэропорту Алматы извинились перед пассажирами за неудобства с парковкой

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ

В аэропорту Алматы планируют увеличить количество парковочных мест, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Пассажирам пока можно пользоваться услугами Южной парковки.

По информации пресс-службы аэропорта Алматы, на территории воздушной ведутся ремонтно-строительные работы для увеличения парковочных мест.

"Поэтапно будут перекрываться парковочные зоны. Рекомендуем пассажирам воспользоваться услугами Южной парковки (въезд с улицы Ахметова) и просим заранее планировать свое прибытие в аэропорт. Данные работы планируется завершить до сентября 2024 года. Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Напомним, открытие нового терминала в аэропорту южной столицы, который строился несколько лет, состоялось 1 июня. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они поделились своими эмоциями после события.

Перед открытием его посетил президент Касым-Жомарт Токаев - главе государства продемонстрировали зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение и другие объекты аэропорта.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. Ранее стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.

Как выглядит новый терминал, можно подробно посмотреть тут.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118600-v-aeroportu-almaty-izvinilis-pered-passazhirami-za-neudobstva-s-parkovkoy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.