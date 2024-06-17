В аэропорту Алматы извинились перед пассажирами за неудобства с парковкой

В аэропорту Алматы планируют увеличить количество парковочных мест, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Пассажирам пока можно пользоваться услугами Южной парковки.

По информации пресс-службы аэропорта Алматы, на территории воздушной ведутся ремонтно-строительные работы для увеличения парковочных мест.

"Поэтапно будут перекрываться парковочные зоны. Рекомендуем пассажирам воспользоваться услугами Южной парковки (въезд с улицы Ахметова) и просим заранее планировать свое прибытие в аэропорт. Данные работы планируется завершить до сентября 2024 года. Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Напомним, открытие нового терминала в аэропорту южной столицы, который строился несколько лет, состоялось 1 июня. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они поделились своими эмоциями после события.

Перед открытием его посетил президент Касым-Жомарт Токаев - главе государства продемонстрировали зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение и другие объекты аэропорта.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. Ранее стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.

Как выглядит новый терминал, можно подробно посмотреть тут.