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Уникальный парк появится на берегу реки в Алматы (фото)

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Набережная реки Каргалы
Набережная реки Каргалы. Фото: акимат Алматы

В Алматы полным ходом идет реконструкция набережной реки Каргалы. Помимо пешеходный зоны, здесь появится и уникальный парк, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

С ходом работ по реконструкции ознакомился аким Алматы Ерболат Досаев.

Досаев проверяет работы
Досаев проверяет работы. Фото: акимат Алматы

Аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева отчиталась главе города, что проектом предусмотрено обустройство пешеходной зоны, установка линий наружного освещения, строительство системы полива, 6 мостовых переходов, детские игровые и спортивные площадки, установка уличной мебели.

Набережная реки Каргалы
Набережная реки Каргалы. Фото: акимат Алматы

Планируется также высадить 3 тыс. деревьев лиственных и хвойных пород.

Все строительные работы в акимате обещают завершить уже к концу этого года.

Река Каргалы
Река Каргалы. Фото: акимат Алматы

Помимо детских и спортивных площадок, пешеходных троп и зон для отдыха, на берегу реки появится уникальный парк.

"Будет создан поливочный водопровод общей протяженностью 2,7 км. Реализуемый проект превратит набережную реки Каргалы в уникальный природный парк в черте города", - рассказали в акимате.

Досаев во время проверки указал на ряд недостатков и дал поручение привести в порядок прилегающую территорию, построить пешие тропинки, завершить обследование русла реки Каргалы и систематизировать нумерацию домов.

Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

Напомним, реконструкция набережной реки Каргалы началась в апреле этого года. Сообщалось, что цель проекта – сделать зону у реки Каргалы более удобной и привлекательной для отдыха горожан, сохраняя при этом ее экосистему.

На сайте акимата города указано, что благоустройство набережной реки Каргалы производится в рамках проекта "Бюджет народного участия". В рамках этой же программы планируется реализовать 40 новых проектов по обустройству пешеходно-прогулочных, парковых зон, строительству линий освещения, дорожной инфраструктуры и т. д.

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщал, что на 2024 год на эти цели выделено 2,5 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117400-unikalnyy-park-poyavitsya-na-beregu-reki-v-almaty-foto/

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