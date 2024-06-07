Почему выходной на Курбан айт "перенесли" на 16 июня, рассказали в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, почему выходной день на Курбан айт ранее выпадал на 17 июня, но сегодня стало известно, что этот день будет рабочим, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда составлялся календарь праздничных и выходных дней на 2024 год, ДУМК официально нам сообщил, что Курбан айт будет 17 июня. В связи с тем, что это рабочий день, поэтому планировалось сделать его выходным.

Сейчас ДУМК заявил, что Курбан айт выпадает на 16 июня. Религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет, так как это и так выходной день", - сообщили в Минтруда.

Напомним, сегодня Духовное управление мусульман Казахстана сообщило, что 16 июня определен как первый день праздника Курбан айт.

В ДУМК объяснили причину. Так, для определения месяца зуль-хиджа 29 числа месяца зуль-када наблюдается фаза луны. Если на закате наблюдается новолуние, то следующий день считается началом месяца зуль-хиджа, говорят в Духовном управлении.

"Если погода пасмурная и луны не видно, месяц зуль-када продлевается на 30 дней. 6 июня 2024 года началось новолуние, и поэтому месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, соответственно, на следующий день начинается Курбан айт", - дополнили в ДУМК.

Стоит отметить, что часть казахстанцев уже запланировала поездки и другие дела на дополнительный выходной. Как отмечают некоторые из них, планы пришлось менять, так как в понедельник они вынуждены будут выйти на работу согласно обычному графику.

Казахстанцы задаются вопросом, что теперь делать тем, кто уже купил билеты на самолет или успел забронировать номер в отеле, но у многих сорвались планы. Кто возместит людям убытки, вопрошают они.