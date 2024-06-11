Время праздничного намаза на Курбан айт определили в Казахстане

В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт, который наступит 16 июня. Время в зависимости от регионов разнится, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУМК.

На официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана опубликовали время праздничного намаза на Курбан айт - 16 июня.

Так, в Алматы, Астане, Шымкенте, областях Абай, Жетiсу, Ұлытау, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, и Восточно-Казахстанской областях время намаза в этот день определено на 06:00.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях - в 06:30.

В Костанайской и Северно-Казахстанской областях - в 07:00.

Время праздничного намаза. Фото: muftyat.kz

Напомним, ранее представители ДУМК сообщили о переносе праздника Курбан айт с 17 на 16 июня. Таким образом, понедельник будет рабочим днем, а не выходным, как предполагалось ранее.

В Минтруда объяснили, почему праздник перенесли - там напомнили, что религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет.

Добавим, по информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, один из самых значимых мусульманских праздников Курбан айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза.

В переводе с арабского название праздника означает "Праздник жертвоприношения". В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда.

Самый важный для мусульман - первый день Курбан айта. В этот день в мечетях читается айт намаз, и именно в первый день верующие люди стараются поздравить друг друга и пригласить за дастархан.