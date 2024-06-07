ДУМК объявил 16 июня первым днем Курбан айта. 17 июня будет рабочим днем

Духовное управление мусульман Казахстана определило 16 июня первым днем праздника Курбан айт. В какой из дней казахстанцы будут отдыхать, объяснили в Минтруда, передает NUR.KZ.

Как пояснили в управлении мусульман, в исламе святые дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Такой год рассчитывается по смене фаз Луны. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда составляет 29 или 30 дней.

"Для определения месяца зуль-хиджа 29 числа месяца зуль-када наблюдается фаза луны. Если на закате наблюдается новолуние, то следующий день считается началом месяца зуль-хиджа. Если погода пасмурная и луны не видно, месяц зуль-када продлевается на 30 дней.

Так как 6 июня 2024 года началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно, Курбан айт начинается 16 июня", - сообщили в ДУМК.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что 17 июня (понедельник) будет рабочим днем.

"Первый день Курбан айта отмечается по мусульманскому календарю. ДУМК объявили, что это 16 июня, воскресенье, то есть он и так является выходным днем. Переноса не будет", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что на момент выхода статьи на портале "Электронного правительства" 17 июня указано как праздничный день - первый день Курбан айта.

Курбан айт - один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" - "праздник жертвы". Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) - пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.

Ранее мы писали о том, что в Астане определили места для проведения жертвоприношений на Курбан айт - в преддверии праздника на столичных рынках проверили соблюдение санитарных норм.