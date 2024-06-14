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Пробки 7 баллов: левый берег Астаны парализовало из-за ремонта дорог

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Автомобили на дорогах Астаны
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане уже несколько дней приложения и карты показывают "бордовые" дороги - цвет обозначает пробки, которые сейчас достигают 7 баллов из-за ремонта улиц, передает корреспондент NUR.KZ.

Привычный балл для столицы по пробкам – 5, именно такую цифру показывают приложения, когда по утрам все астанчане едут на работу или везут детей в школу. Летом ездить по дорогам столицы становится приятней – из-за школьных каникул они разгружаются.

Однако это лето началось с небывалых пробок – все проезды и выезды с левого берега Астаны "бордовые", а местами даже "черные". "Черный" цвет на картах означает полное перекрытие улицы из-за ремонта дорог.

Карта Астаны
Карта Астаны. Скриншот: 2gis.kz

Хуже всего сейчас движение по проспектам Мангилик ел, Кабанбай батыра и по пересекающим их улицам. Улица Сарайшык от проспекта Турана до проспекта Момышулы полностью отмечена черным цветом – здесь идут ремонтные работы до 17 июня.

Карта Астаны
Карта Астаны. Скриншот: 2gis.kz

"На улице Сарайшык на участке от проспекта Б.Момышулы до проспекта Туран с 21:00 13 июня до 06:00 17 июня текущего года планируется укладка верхнего слоя дорожного полотна.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", говорится в сообщении акимата.

Астанчане жалуются на ДТП и перекрытия дорог в приложении онлайн-карт.

"Что за гений решил тут все перекрыть", "Пробка", "Все грустно", "Пешком дошел бы уже", такие сообщения появляются в метках на столичных дорогах.

Карта Астаны
Карта. Скриншот: 2gis.kz

Ранее сообщалось, что в Астане из-за ремонта дорог десять автобусов изменили свои маршруты. До этого мы писали, что в столице почти на месяц перекроют часть проспекта Момышулы.

Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для работ на LRT.

Помимо этого, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Ранее в акимате отмечали, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, а текущим – более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117379-probki-7-ballov-levyy-bereg-astany-paralizovalo-iz-za-remonta-dorog/

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