Движение по мосту в Астане перекроют до 1 июля

Жителей и гостей столицы предупредили о перекрытиях дорог - движение по мосту Караоткель ограничат до 1 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает, что с 21:00 5 июня до 06:00 1 июля текущего года планирует провести средний ремонт моста Караоткель с подходами со стороны проспекта Кабанбай батыра и улицы Бараева с частичным перекрытием.

При этом движение на вышеуказанном участке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

Кроме того, с 4 по 5 июня текущего года планируется проведение работ по среднему ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар Жырау.

Движение для транспортных средств будет полностью перекрыто.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - призвали в акимате.

Напомним, ранее в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили, что с 4 по 7 июня будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова до ул. А.Бараева. В этой связи вышеуказанный участок будет полностью перекрыт несколько дней.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.