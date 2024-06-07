Проспект Момышулы перекроют до конца июня в Астане

В Астане почти на месяц перекроют проспект Бауыржана Момышулы, в связи с чем акимат обратился к астанчанам и гостям столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

На официальном сайте акимата столицы сообщается, что проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Момышулы на участке от проспекта Кошкарбаева до улицы Сатпаева.

В этой связи с 20:00 8 июня по 30 июня этот участок будет частично перекрыт.

При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в одном направлении. Работы планируется проводить поэтапно:

1 этап – от проспекта Кошкарбаева до проспекта Тауелсиздик;

2 этап – от проспекта Тауелсиздик до улицы Сатпаева.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", - говорится в сообщении акимата.

Схема: gov.kz