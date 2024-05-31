Два оживленных участка дороги в Астане временно перекроют

В Астане перекрывают дорогу на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Валиханова, а также участок на проспекте Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Информация о частичном перекрытии еще одного участка в Астане опубликована на официальном сайте акимата.

"Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредило об изменении схемы организации дорожного движения на период укладки дорожного покрытия на пересечении проспекта Богенбай батыра и улицы Валиханова.

Движение на самом перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях. В связи с этим с 22:00 31 мая до 6:00 3 июня вышеуказанный участок будет перекрыт частично", — говорится в сообщении.

Сообщается также о полном перекрытии проспекта Кабанбай батыра на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы. Участок будет перекрыт с 31 мая по 2 июня.

При этом, пересечения Кабанбай батыра - Сыганак и Кабанбай батыра - Алматы открыты.

Схема движения представлена ниже.

Накануне стало известно, что в Астане с 1 июня запускают первый кольцевой маршрут, который охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы.

Ранее сообщалось, что в Астане для проведения ремонтных работ перекроют участок дороги на проспекте Кабанбай батыра. Участок будет перекрыт с 29 мая по 3 июня. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.