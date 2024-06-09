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Десять автобусов изменят маршруты из-за ремонта дорог в Астане

Опубликовано:

Автобус едет по столице
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

В Астане из-за ремонта дорог десять автобусов временно изменят схемы маршрутов. Компания City Transportation Systems представила временные схемы, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как сообщается в Instagram-аккаунте компания, временно по новым схемам будут курсировать автобусные маршруты по номерам 15, 15А, 30, 47, 51, 55А, 55Б, 56, 61 и 21.

До какого времени будут актуальны новые схемы, в компании не уточнили.

Ознакомиться с обновленными схемами маршрутов можно ниже.

Ранее сообщалось, что в Астане почти на месяц перекроют часть проспекта Бауыржана Момышулы.

Еще жителей и гостей столицы предупреждали о перекрытии движения по мосту Караоткель до 1 июля.

Кроме того, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова ввели частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114571-desyat-avtobusov-izmenyat-marshruty-iz-za-remonta-dorog-v-astane/

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