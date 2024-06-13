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Безбилетников в автобусах Астаны начали вычислять по специальным камерам

Опубликовано:

Автобусы
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

В одном из автобусов Астаны в рамках пилотного проекта установили оборудование, позволяющее вычислять пассажиров не оплативших проезд, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Сообщается, что ТОО "City Transportation Systems" запустило инновационный проект "Система видеоаналитики в общественном транспорте города Астана".

Таким образом специалисты хотят снизить число безбилетников, повысить безопасность и улучшить качество обслуживания пассажиров в общественном транспорте.

"В рамках пилотного этапа проекта, 2 мая на одном автобусе маршрута №24 установлены камеры, роутеры и бортовой компьютер, позволяющие анализировать данные в режиме реального времени.

Камеры, расположенные напротив каждой двери, подсчитывают вошедших пассажиров и сопоставляют данные об оплате. Это позволяет точно определять время и участки маршрута, где наблюдается наибольшее количество безбилетников", – объяснили представители компании.

При этом отмечается, что информация в реальном времени поступает департаменту транспортного контроля CTS.

По данным специалистов, с момента запуска только на одном автобусе система выявила более 2 тыс. случаев безбилетного проезда. Однако, так как это пилотный проект, к пассажирам штрафные санкции пока не применялись.

"О полном запуске и ходе реализации проекта сообщим дополнительно", – добавили в CTS.

Напомним, в июле прошлого года председатель правления АО "Автобусный парк №1" Медет Шакаев заявлял, что 51 из 100 пассажиров общественного транспорта в Астане не платят за проезд.

"Последние данные CTS показали, что прирост валидации самый минимальный – 51%. Это означает, что минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша зарплата, наши запасные части, вовремя купленные ГСМ", – отмечал он.

Позже сообщалось о том, что столичное управление транспорта анонсировало планы по внедрению дополнительного механизма оплаты проезда в автобусах Астаны.

Планировалось отменить оплату посредством QR-кодов, чтобы граждане могли пользоваться только банковской карточкой.

Также стало известно, что за проезд в общественном транспорте Астаны можно будет платить пятью разными способами, включая NFC и QR-коды.

В городском акимате сообщили, что, помимо уже привычных видов оплат (QR-кодов и картой Transcard), на новых автобусах появятся следующие виды оплат – банковской картой банков второго уровня и через NFC технологии, по каналу Bluetooth через мобильное приложение.

В середине декабря наблюдались некоторые сбои в процедуре оплаты в общественном транспорте города. Это, как предупредили астанчан в акимате, было связано с переходом на новую электронную систему оплаты.

В конце декабря в Астане внедрили оплату проезда в общественном транспорте с помощью Bluetooth. Позже заработал еще один альтернативный способ оплаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116794-bezbiletnikov-v-avtobusah-astany-nachali-vychislyat-po-specialnym-kameram/

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