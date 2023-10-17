Обязательный тест по казахскому языку будет сдавать ряд граждан со следующего года

В Астане рассмотрели проект национального стандарта, согласно которому со следующего года ряд граждан будет сдавать тест на уровень владения казахским языком, передает NUR.KZ со ссылкой на МТИ.

Как сообщили представители Минторговли и интеграции, в столице прошло расширенное заседание Научно-технического совета по стандартизации, где рассматривались проекты национальных стандартов РК.

"Были одобрены проекты по коммуникативным языковым компетенциям владения казахским языком по уровням", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель стандарта заключается в том, чтобы установить уровень владения казахским языком у ряда граждан.

Как проводить сам тест, так и выдавать соответствующие сертификаты. будет Национальный центр тестирования РК.

"С принятием Закона "О языках в Республике Казахстан" разработанные стандарты оказываются крайне необходимыми, так как они приводят работу в соответствие с четкими регламентами и требованиями", – отметил депутат мажилиса РК Иса Қазыбек.

По данным МТИ, обязательное тестирование будут проходить следующие категории граждан:

студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;

сотрудники, включенные в кадровый резерв органа "А" государственной административной службы;

абитуриенты, претендующие на международную стипендию "Болашак";

студенты, претендующие на поступление в Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

преподаватели НИШ.

Разработчиком проекта является "КазСтандарт", а ввести в действие его планируют с 1 января 2024 года.

Напомним, в прошлую пятницу на заседании Совета глав государств – участников СНГ Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе казахского языка.

Он отмечал, что принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности стран.

"Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка", – подчеркнул президент.

А за день до этого глава государства обсуждал развитие казахского языка с президентом общества "Қазақ тілі".

При этом в июне 2023 года президент также озвучивал свою позицию по казахскому языку.

"Я уделяю приоритетное внимание развитию государственного языка. Сферы применения казахского языка последовательно расширяются. Сейчас нет никаких оснований беспокоиться о том, что он не развивается. Для дальнейшего усиления роли государственного языка в будущем мы примем и другие значимые меры", – говорил он.

Также напомним, несколько дней назад стало известно, что в программу Национального института восточных языков и цивилизаций в Париже вновь включили изучение казахского языка. Сейчас обучение проходят как студенты, так и преподаватели.