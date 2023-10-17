Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Обязательный тест по казахскому языку будет сдавать ряд граждан со следующего года

Опубликовано:

Девушка пишет в тетради
Тестирование. Иллюстративное фото: Prasit photo / Getty Images

В Астане рассмотрели проект национального стандарта, согласно которому со следующего года ряд граждан будет сдавать тест на уровень владения казахским языком, передает NUR.KZ со ссылкой на МТИ.

Как сообщили представители Минторговли и интеграции, в столице прошло расширенное заседание Научно-технического совета по стандартизации, где рассматривались проекты национальных стандартов РК.

"Были одобрены проекты по коммуникативным языковым компетенциям владения казахским языком по уровням", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель стандарта заключается в том, чтобы установить уровень владения казахским языком у ряда граждан.

Как проводить сам тест, так и выдавать соответствующие сертификаты. будет Национальный центр тестирования РК.

"С принятием Закона "О языках в Республике Казахстан" разработанные стандарты оказываются крайне необходимыми, так как они приводят работу в соответствие с четкими регламентами и требованиями", – отметил депутат мажилиса РК Иса Қазыбек.

По данным МТИ, обязательное тестирование будут проходить следующие категории граждан:

  • студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;
  • сотрудники, включенные в кадровый резерв органа "А" государственной административной службы;
  • абитуриенты, претендующие на международную стипендию "Болашак";
  • студенты, претендующие на поступление в Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
  • преподаватели НИШ.

Разработчиком проекта является "КазСтандарт", а ввести в действие его планируют с 1 января 2024 года.

Напомним, в прошлую пятницу на заседании Совета глав государств – участников СНГ Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе казахского языка.

Он отмечал, что принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности стран.

"Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка", – подчеркнул президент.

А за день до этого глава государства обсуждал развитие казахского языка с президентом общества "Қазақ тілі".

При этом в июне 2023 года президент также озвучивал свою позицию по казахскому языку.

"Я уделяю приоритетное внимание развитию государственного языка. Сферы применения казахского языка последовательно расширяются. Сейчас нет никаких оснований беспокоиться о том, что он не развивается. Для дальнейшего усиления роли государственного языка в будущем мы примем и другие значимые меры", – говорил он.

Также напомним, несколько дней назад стало известно, что в программу Национального института восточных языков и цивилизаций в Париже вновь включили изучение казахского языка. Сейчас обучение проходят как студенты, так и преподаватели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041298-obyazatelnyy-test-po-kazahskomu-yazyku-budet-sdavat-ryad-grazhdan-so-sleduyuschego-goda/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.