Знать казахский язык и Конституцию обяжут желающих получить гражданство Казахстана

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава МВД Марат Ахметжанов на заседании кабмина рассказал о мерах по усилению миграционного контроля в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов напомнил о том, что в Казахстане ужесточается процедура получения гражданства.

"Для приобретения гражданства Казахстана будет обязательным знание на базовом уровне государственного языка, нашей истории и Конституции", – заявил он.

Напомним, что в начале ноября депутаты парламента разработали поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", которыми ужесточаются требования к получению казахстанского паспорта.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов высказался по поводу предложенных норм, отметив, что правительство поддерживает эти нормы и считает, что их нужно внести в законодательство.

Согласно действующему Закону "О гражданстве Республики Казахстан", казахстанский паспорт могут получить:

лица, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан на законных основаниях не менее пяти лет либо состоящие в браке с гражданами Республики Казахстан не менее трех лет;

граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью постоянного проживания в Республику Казахстан, имеющие одного из близких родственников - граждан Республики Казахстан: ребенка (в том числе усыновленного), супруга (супругу), одного из родителей (усыновителей), сестру, брата, деда или бабушку, независимо от срока их проживания в Республике Казахстан.

Наличие условий, предусмотренных в первом абзаце не требуется при приеме в гражданство Республики Казахстан несовершеннолетних, недееспособных и лиц, которые имеют особые заслуги перед Республикой Казахстан либо имеют профессии и отвечают требованиям по перечню, устанавливаемому президентом Республики Казахстан, и членов их семей.

Также гражданство РК в упрощенном порядке могут получить:

кандасы, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан на законных основаниях, независимо от срока проживания;

реабилитированные жертвы массовых политических репрессий, а также их потомки, лишенные или утратившие гражданство без их свободного волеизъявления, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан на законных основаниях, независимо от срока проживания;

этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях Республики Казахстан.

Отмечается также, что параллельно ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства.

"Если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина РК, лицо использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату нашего гражданства.

Также будем регистрировать утрату нашего гражданства, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не предоставит справку о прекращении прежнего гражданства", – заявил министр.

Вдобавок глава МВД подчеркнул, что власти Казахстана намерены предоставлять долгосрочные визы с правом получения вида на жительство для иностранцев, имеющих ценные для Казахстана навыки в науке, образовании, промышленности и информационных технологиях, а также в спорте и культуре.

Кроме того, упрощается порядок въезда и пребывания в Казахстане для иностранных инвесторов, которые единовременно инвестировали в экономику страны более 300 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999347-znat-kazahskiy-yazyk-i-konstitutsiyu-obyazhut-zhelayuschih-poluchit-grazhdanstvo-kazahstana/