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Школьница на один день почувствовала себя акимом в Павлодарской области

Опубликовано:

Аким, школьница и сотрудники акимата Актогайского района
Аким, школьница и сотрудники акимата. Фото: pavlodarnews.kz

В Павлодарской области школьница приняла участие в профориентационном проекте и узнала, как работает аким Актогайского района, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в районном акимате, проект "Один день госслужащего" знакомит учащихся с государственной службой и помогает определиться в выборе будущей профессии.

В проекте поучаствовала Айзада Курмангазы - ученица средней школы имени Махмета Каирбаева. Она узнала, как проходит рабочий день главы Актогайского района Каршыги Арынова, присутствовала на нескольких запланированных мероприятиях и встречах, в том числе на аппаратном совещании и в некоторых рабочих поездках. 

В конце рабочего дня Айзада поблагодарила Каршыгу Арынова за возможность поучаствовать в проекте. Теперь девушка всерьез задумалась о том, чтобы связать свое будущее с госслужбой.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с одаренными детьми, победителями и призерами международных и республиканских олимпиад и вручил им денежные сертификаты на 100 тыс. тенге.

А аким Астаны Женис Касымбек встретился с учеником 7-го класса Аканом Акимжановым, который спас пятилетнего малыша от падения с высоты четвертого этажа. Он подарил юному герою планшет и 1 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113956-shkolnica-na-odin-den-pochuvstvovala-sebya-akimom-v-pavlodarskoy-oblasti/

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