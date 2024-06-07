Школьница на один день почувствовала себя акимом в Павлодарской области

В Павлодарской области школьница приняла участие в профориентационном проекте и узнала, как работает аким Актогайского района, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в районном акимате, проект "Один день госслужащего" знакомит учащихся с государственной службой и помогает определиться в выборе будущей профессии.

В проекте поучаствовала Айзада Курмангазы - ученица средней школы имени Махмета Каирбаева. Она узнала, как проходит рабочий день главы Актогайского района Каршыги Арынова, присутствовала на нескольких запланированных мероприятиях и встречах, в том числе на аппаратном совещании и в некоторых рабочих поездках.

В конце рабочего дня Айзада поблагодарила Каршыгу Арынова за возможность поучаствовать в проекте. Теперь девушка всерьез задумалась о том, чтобы связать свое будущее с госслужбой.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с одаренными детьми, победителями и призерами международных и республиканских олимпиад и вручил им денежные сертификаты на 100 тыс. тенге.

А аким Астаны Женис Касымбек встретился с учеником 7-го класса Аканом Акимжановым, который спас пятилетнего малыша от падения с высоты четвертого этажа. Он подарил юному герою планшет и 1 млн тенге.